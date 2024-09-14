武裝份子襲總統府6死！　3美國人參與剛果政變「被判死刑」

▲ 3名美國公民因政變未遂在剛果被判死刑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中非剛果軍事法庭經過3個月審判，13日宣判37人死刑，他們被控政變未遂、恐怖主義與組織犯罪等罪名，包括3名美國人，英國、比利時及加拿大人各1名，其餘皆為剛果人，有5天時間提出上訴，另有14人無罪釋放。

根據《美聯社》，在剛果首都金夏沙的露天軍事法庭上，法官埃胡瑪（Freddy Ehuma）宣布37名被告有罪，判處「最嚴厲的刑罰，死刑」。3名美國籍被告身穿藍黃相間的囚服，坐在塑膠椅上，在翻譯人員轉達判決時隱忍情緒。

為6名外國人辯護的律師邦多（Richard Bondo）質疑，雖然剛果在今年稍早恢復死刑，但被告的立場在調查期間未被充分翻譯，對此將在上訴時提出。

剛果反對派人物馬蘭加（Christian Malanga）是今年5月發生的政變主謀，率領武裝份子對總統府及總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）的盟友發動攻擊，造成6人死亡，馬蘭加則因拒捕被擊斃。

馬蘭加21歲的兒子馬塞爾（Marcel Malanga）是美國公民，是被定罪的3名美國籍被告之一。他聲稱，是父親強迫他和高中友人參與政變，「爸爸威脅我們，說如果我們不聽從他的命令就會殺了我們。」

這群民兵多半受到馬蘭加威脅，或以為自己是去當志工。另外2名美國人分別是21歲的小湯普森（Tyler Thompson Jr.），他以為這是一場免費假期，和馬塞爾一起從猶他州飛往非洲；另一人則是36歲的札波曼-波倫（Benjamin Reuben Zalman-Polun），透過一家金礦公司認識馬蘭加。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）13日表示，聯邦政府已得知此一判決。但國務院未稱3人是被錯誤拘留，因此美國不太可能試圖就遣返他們出面談判。