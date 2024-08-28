強壓盲女奪初夜！公益理事長噁喊：性愛教育　遭判7年2月

▲台北某公益團體理事長性侵女視障者。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

台北邱姓男子為重度視障，成立公益團體擔任理事長，聽聞同為視障的女教友找不到租屋處，將工作室的按摩椅租給她睡覺，卻藉機性侵她，還喊「妳今天經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」，遭女教友告上法院。全案經台北地院審理，法官判邱男犯對身體障礙之人犯強制性交罪，處7年2月徒刑。可上訴。

邱姓男子因自己雙眼失明，創立公益團體幫助有類似處境的人，不料協會才剛成立2年多，他就犯下性侵案。判決指出，邱男和女子小雯（化名）同為重度視障，兩人是教會教友及盲人按摩站的事。邱男聽聞小雯因視障無法順利租屋，便讓小雯短期分租他的工作室3個月，平日小雯睡在1樓按摩床上，他則住在2樓房間，也會下樓到按摩床旁的折疊桌用餐。

而後小雯洽談好的租屋又告吹，向邱男請求延長租屋期限獲得同意，不料2023年10月14日晚間11點時，邱男到1樓摺疊桌吃飯，聽見小雯對他同意續租表示謝意後，正躺上按摩床準備睡覺，便一邊回應「本來就要互相幫助」，一邊對小雯上下其手，邱男又不顧小雯推拒，強行對她親嘴、摸胸並指侵。小雯情急下藉口尿遁到廁所躲了30分，聽到外面沒聲音，以為邱男已回房睡覺，又返回按摩床上歇息，卻遭裸身的邱男強壓性侵得逞。小雯事後將邱男告上法院。

全案審理時，邱男辯稱他和小雯兩相情悅，他沒有性侵。邱男律師則說小雯想對邱男詐財，或因情緒不穩才誣告。

不過小雯證稱，她在職訓時認識邱男，兩人從來沒有曖昧。案發時邱男一邊強壓她一邊碎碎念說「妳情緒不良、不知道男歡女愛的快樂，我今天一定要讓妳知道這是很快樂的」，她一直求他不要，且她也沒過性經驗，邱男竟說「妳今天經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」，讓她聽了很害怕會再被性侵，覺得一定要趕快報案。

法官檢視相關人證、物證，包含小雯到醫院檢查出下體撕裂傷並驗出邱男DNA，和她指控情節相符，判定邱男趁小雯無新住所可容身時，以強暴方式性侵她得逞，犯後還誣指她仙人跳，態度相當惡劣，審酌邱男從事按摩業、擔任公益團體理事長、重度視障、離婚等情，依對身體障礙之人犯強制性交罪，處7年2月徒刑。可上訴。