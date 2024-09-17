快訊／基隆田寮河驚傳溺水！男仰漂載浮載沉　消防救起命危送醫

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導



基隆有民眾今（17）日上午11時許，在愛五路的田寮河上有一名男子載浮載沉，於是立即打電話報案，消防隊與警方到場後用梯子將男子救起，初步檢視已無呼吸心跳送醫，詳細事故原因仍待調查釐清。

▲基隆田寮河驚傳溺水。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

消防局指出，接獲民眾通報，在仁愛區愛五路田寮河看到有一名男子仰漂，立即出動消防人員到場，該男身上有繩子，於12時0分將人拉上岸，但已無呼吸心跳，於現場急救後送基隆醫院，詳細事故原因仍待調查釐清。