影／自嘲不好笑！賴清德講冷笑話祝團圓　網：讓中秋添涼意

▲總統賴清德祝福中秋節快樂。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



記者郭運興／台北報導

今（17日）是中秋節，總統賴清德向全民送上祝福，他更幽默的貼出一段「講笑話影片」，他說，有天小明問小美，知道什麼水果會預言嗎？結果答案是柚子，因為預言柚子（欲言又止），接著配上賴尷尬的哈哈笑聲與自嘲「我知道不好笑」，吸引2.3萬次瀏覽，有網友就留言，謝謝總統讓中秋添涼意！

賴清德於臉書送上祝福，月圓人團圓，祝大家中秋節快樂！中秋節是親友相聚的好日子，記得對家人、朋友表達自己的關心與祝福！今年無論是要吃月餅、柚子或烤肉，他都要祝福大家佳節平安愉快！

賴清德還貼出一段「講笑話影片」表示，幕僚剛開始說好只是錄音的，可能發現他說冷笑話的表情太專業，就變成錄影了。影片中他拿著稿，正經說著冷笑話，「有天小明問小美，知道什麼水果會預言嗎？結果答案是柚子，因為預言柚子（欲言又止）」，接著他配上有點尷尬的笑聲，還不忘自嘲「我知道不好笑」，用幽默詼諧的方式，祝福大家中秋佳節愉快！

▼總統賴清德中秋節送上「冷笑話」，自嘲「我知道不好笑」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

此影片一出，吸引2.3萬次瀏覽、5400人按讚，更吸引大批網友留言「總統反應比較好笑」、「威廉，真的不好笑，但看到你的反應，自己也不爭氣的笑了」、「謝謝總統讓中秋增添涼意，感覺天氣沒那麼熱了」。

▼總統賴清德中秋節送上「冷笑話」，網友幽默回應。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）