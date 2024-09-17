明起全台濕答答「一圖看雨區變化」　中秋賞月桃園以南機率高

▲今晚水氣增多，北海岸、東半部到恆春半島會有降雨情形。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今天是中秋節，中央氣象署指出，今晚水氣增多，北海岸、東半部到恆春半島雲量增加，甚至有降雨情形，可能雲縫中賞月，桃園以南地區賞月機率滿高。周三起至下周一處於低壓帶環境，水氣偏多，天氣不穩定，全台各地都有降雨機會。

氣象署預報員葉致均說，昨晚到今天清晨台灣東方水氣移入，北海岸到東半部地區、恆春半島，雨勢上相當顯著，其中花蓮、台東局部地區達到豪雨標準。水氣有過山狀況，所以南投地區也出現廣泛降雨。

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▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，今天上午水氣明顯減少，僅北海岸、東半部沿海、巴士海峽有些對流雲系在發展當中，有時候會移入到陸地，北海岸、東半部及恆春半島仍可能有間歇雨勢出現。午後嘉義以南、各地山區留意短暫雷陣雨出現。

氣溫部分，葉致均指出，東半部地區今天高溫普遍33度，西半部地區可以來到34至36度，在偏東風沉降作用之下，新竹以北地區容易有37度以上高溫發生機會。

葉致均提到，今晚東方水氣增多趨勢，北海岸、東半部到恆春半島可能會有雲量增加，甚至有降雨情形，桃園以北也可能有零星飄雨現象，可能雲縫中賞月。桃園以南地區在對流雲系消散之後，賞月機率滿高的。

▲今日天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

葉致均表示，未來一周低壓帶環境為主，天氣不穩定，後期水氣偏多，周三之後北部、東半部到恆春半島一帶，以及澎湖、金門、馬祖，都會有局部短暫降雨。其他地方以午後雷陣雨天氣為主。

他說，周五隨著菲律賓附近的熱帶系統逐漸往西移動之後，南海的風場上吹南風，南部有局部短暫降雨，整天天氣不穩定。另外，今日起至周六適逢澎金馬年度大潮，西半部沿海低窪地區注意海水倒灌、局部地區積淹水。

▲菲律賓附近的熱帶性低氣壓，預計今天發展為蘇力颱風，圖為路徑預估分析。（圖／氣象署提供）

至於颱風動向，葉致均指出，目前在中國的貝碧佳颱風已減弱為熱帶性低氣壓。葡萄桑颱風未來會偏快、朝西北西方向，先通過琉球群島之後，再往中國浙江前進，對台灣天氣沒太大影響，預計周四、周五距離台灣相對接近。

葉致均說，菲律賓附近的熱帶性低氣壓TD17有逐漸出海現象，強度和結構逐漸轉好趨勢，預計今天發展為蘇力颱風，往海南島方向前進，對台灣天氣沒直接影響。