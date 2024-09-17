　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！　日氣象廳預測路徑：從北掃台

▲▼颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！。（圖／日本氣象廳）

▲颱風葡萄桑預計19日對台影響最甚。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

颱風葡萄桑仍在持續增強中，根據日本氣象廳預測，葡萄桑預計18日最接近日本沖繩縣和鹿兒島縣的奄美地區，19日則會從台灣北邊海域一路往西北移動，可能對台灣帶來不小雨勢，最終登陸中國大陸。

根據氣象廳觀測，葡萄桑17日上午9時位於菲律賓東邊海域（北緯18.4度，東京139.8度），以每小時30公里的速度向西北方移動，中心氣壓為996百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。

從氣象廳的預測路徑可以看到，葡萄桑會一路往西北方向移動，並從台灣北邊海域掃過，預計19日對台影響最甚。

隨著葡萄桑繼續向西北推進，預計18日會最靠近日本沖繩和奄美地區，風勢也將逐步加強。光是17日當天，沖繩就可觀測到最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，18日風速將進一步提升，最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。

此外，海上風浪也會隨著颱風接近而加劇，預計持續至19日。沖繩地區18日上午以前的24小時累計降雨量可達50毫米，19日上午以前的24小時累計降雨量達100毫米。而奄美地區19日上午以前的24小時累計降雨量則預計會有150毫米。

氣象局特別提醒民眾，除了小心巨浪，還需留意強風、土石坍方、土石流、低窪地區積水、河水暴漲等災害。此外，也可能發生雷擊或龍捲風。

 
ET快訊
阿諾遭主持人揉胸！驚爆對方身份　細節全說了：旁邊全是男生
颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！　日氣象廳：從北掃台
台灣民意基金會民調／賴清德施政「不贊同者」增250萬人　46
快訊／美對台軍售72億！　1個月生效
快訊／中秋悲劇！　新北25歲男割頸亡
侯佩岑「46歲臉蛋變形」　驚見鼻子變90度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賀錦麗49%勝川普46%！　「搖擺州之首」賓州最新民調出爐

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！　日氣象廳預測路徑：從北掃台

研究：未來25年「抗生素抗藥性」恐奪逾3900萬條命　2地區最危險

泰坦號內爆5死「最後訊息」曝光！　前員工揭內幕

川普盛讚特勤局！　批政治風向「太骯髒」：我不當選會更糟

德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散

普丁第3度增兵！現役軍力達150萬　規模僅次於中國

槍手躲草叢12小時！　趁川普打高爾夫「伸出槍管」被發現

以軍轟「加薩難民營」釀18死！孩童埋瓦礫下　哈瑪斯矢言繼續作戰

再遭企圖暗殺！　白宮：拜登與川普友好通話

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

女記者捲洩密！研究半小時路線、照鏡才離開　見鏡頭臭臉上車

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

「小沈1500」女記者遭傳喚 見鏡頭臉超臭 ｜20240916 ET午間新聞

賀錦麗49%勝川普46%！　「搖擺州之首」賓州最新民調出爐

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！　日氣象廳預測路徑：從北掃台

研究：未來25年「抗生素抗藥性」恐奪逾3900萬條命　2地區最危險

泰坦號內爆5死「最後訊息」曝光！　前員工揭內幕

川普盛讚特勤局！　批政治風向「太骯髒」：我不當選會更糟

德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散

普丁第3度增兵！現役軍力達150萬　規模僅次於中國

槍手躲草叢12小時！　趁川普打高爾夫「伸出槍管」被發現

以軍轟「加薩難民營」釀18死！孩童埋瓦礫下　哈瑪斯矢言繼續作戰

再遭企圖暗殺！　白宮：拜登與川普友好通話

搶親喊卡！外資砍中信金80萬張見轉機　考驗新光金持股

蕾菈泰國解放「整身全是洞」！透視比基尼被看光 不P了真面目現形

台灣民意基金會民調／賈永婕出任台北101董事長　四成四民眾支持

洪健益爆蔡壁如涉案　謝寒冰揭「翻車黑歷史」：這傢伙專門演戲的

新加坡質感生活3間必訪店　最好吃可頌、Scentopia香水體驗獅城魅力

10大死因7項和「胖」有關！醫示警「5大代謝症候群」中3點就要當心

凱米颱風過境後屏東縣指定區域　當地居民得自由撿拾漂流木

柯文哲遭羈押中秋無法回家團圓　陳佩琪北所前隔高牆思念丈夫

關子嶺知名飯店泡湯！兒驚見父漂溫泉池溺斃　怒求償330萬吞敗

全台六都「14處中秋合法烤肉地」 一次看　限開放時間、要登記

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

國際熱門新聞

小行星困地球！2顆月亮相伴57天

普丁要俄拚生育率　鼓勵女性上班中愛愛

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！

吃超加工食品糖尿病風險增17%　4食物最危險

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

川普再遭暗殺未遂　怪拜登賀錦麗

中國大媽大鬧羽田機場！　日本警察超無奈

普丁再增兵「現役規模達150萬」僅次於中國

川普再遇暗殺未遂　58歲嫌犯被控違反聯邦槍枝法

烏第二大城遭俄軍彈襲！　1死42傷

槍手躲草叢12小時！　趁川普打高爾夫「伸出槍管」被發現

德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散

日本自民黨總裁選舉　最新民調曝光「石破茂領先」

中國切斷補給　南海菲艦人員吃粥喝雨水撐3週

更多熱門

相關新聞

蘇力颱風估下午生成　專家：周五前後還有熱帶擾動接近

蘇力颱風估下午生成　專家：周五前後還有熱帶擾動接近

氣象專家林得恩今指出，貝碧佳、葡萄桑颱風及準蘇力颱風，都對台灣沒興趣，但周五前後還有熱帶擾動接近，持續追蹤監測。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，熱帶性低氣壓TD17將於今天下午進入南海後，有發展為蘇力颱風的機會。

「貝碧佳」狂襲蘇州！廚房瞬間變露天

「貝碧佳」狂襲蘇州！廚房瞬間變露天

美空軍部長警告：中國軍演目標封鎖台灣

美空軍部長警告：中國軍演目標封鎖台灣

日本自民黨總裁選舉　最新民調曝光「石破茂領先」

日本自民黨總裁選舉　最新民調曝光「石破茂領先」

全台防大雷雨！　連下2天時間曝

全台防大雷雨！　連下2天時間曝

關鍵字：

颱風葡萄桑台灣日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

漢來集團「長公子」爆不倫戀　與女秘書婚外情

中秋節3生肖財運炸裂！5生肖甩開陰霾

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點

快訊／4縣市大雨特報！雨彈狂炸

快訊／竹市虎林國中前「賓士猛撞」釀1死6傷！　學童躺地不起

一周生3颱！雙颱包夾台灣接力甩雨

阿公烈日下「用雙手過馬路」　暖男公主抱

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面