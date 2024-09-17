颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！　日氣象廳預測路徑：從北掃台

▲颱風葡萄桑預計19日對台影響最甚。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風葡萄桑仍在持續增強中，根據日本氣象廳預測，葡萄桑預計18日最接近日本沖繩縣和鹿兒島縣的奄美地區，19日則會從台灣北邊海域一路往西北移動，可能對台灣帶來不小雨勢，最終登陸中國大陸。

根據氣象廳觀測，葡萄桑17日上午9時位於菲律賓東邊海域（北緯18.4度，東京139.8度），以每小時30公里的速度向西北方移動，中心氣壓為996百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。

從氣象廳的預測路徑可以看到，葡萄桑會一路往西北方向移動，並從台灣北邊海域掃過，預計19日對台影響最甚。

隨著葡萄桑繼續向西北推進，預計18日會最靠近日本沖繩和奄美地區，風勢也將逐步加強。光是17日當天，沖繩就可觀測到最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，18日風速將進一步提升，最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。

此外，海上風浪也會隨著颱風接近而加劇，預計持續至19日。沖繩地區18日上午以前的24小時累計降雨量可達50毫米，19日上午以前的24小時累計降雨量達100毫米。而奄美地區19日上午以前的24小時累計降雨量則預計會有150毫米。

氣象局特別提醒民眾，除了小心巨浪，還需留意強風、土石坍方、土石流、低窪地區積水、河水暴漲等災害。此外，也可能發生雷擊或龍捲風。