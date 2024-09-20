黎巴嫩爆炸BB Call「台灣製造」？　林佳龍：通電外館注意安全

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

黎巴嫩真主黨成員呼叫器（BB Call）日前發生集體爆炸，造成至少37人死亡、3000人受傷，該呼叫器遭指為台灣公司金阿波羅產品，對於相關事件，外交部長林佳龍今（20日）受訪時表示，已通電外館加強安全，不論是國際媒體或業者都已對此事做說明，台灣並無出口這款呼叫器。對於外媒提問，是否認為台灣受以色列利用？林佳龍回應，本案司法調查中，台灣並沒有直接出口這款呼叫器到黎巴嫩，出口的呼叫器沒有爆炸的問題。

黎巴嫩駐聯合國使節團致聯合國安全理事會信函指出，黎巴嫩當局初步調查，17日爆炸的呼叫器、18日爆炸的對講機，是在送達黎巴嫩之前被埋入炸藥；真主黨領導人納斯拉勒也在談話中指責，是以色列主導這起爆炸事件，此舉已經越過紅線，形同宣戰。

行政院長卓榮泰今率閣員赴院會備詢，林佳龍於會前接受媒體聯訪，對於呼叫器事件，外交部除了發布新聞說明之外，也通電所有外館，一方面了解更多資訊，同時也加強安全，不論是國際媒體或業者，都已對此事做出說明，台灣並沒有出口這款呼叫器，台灣出口的呼叫器也沒有爆炸的問題。

而經濟部長郭智輝受訪時提到，這款呼叫器都是低階IC、不大可能有爆炸的問題。對於現在台灣被抹黑成這樣，是否與認知作戰有關？林佳龍指出，目前司法單位正調查中，本案也受到國際關注，不管是政府單位或業者都已做出說明，另外美國國務院也對台灣的說明有所回應。

林佳龍強調，首先要釐清事實，因為台灣並沒有直接出口這款呼叫器，究竟事情過程如何，司法單位正在調查中，國際媒體也在逐步了解，同時要請外館注意安全，並與各國交換相關資訊。

至於近期有無跟以色列駐台代表聯絡，林佳龍表示，沒有，是直接由亞非司聯繫。外媒也追問，是否認為台灣被以色列利用？林佳龍回應，本案司法調查中，政府和業者都有初步對外說明既有的訊息，台灣並沒有直接出口這款呼叫器到黎巴嫩，目前掌握到的，台灣出口的呼叫器也沒有爆炸的問題。