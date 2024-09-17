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連鎖餐飲幹部領48K！他待超爽「卻被親戚看不起」　網揭殘酷現實

連鎖餐飲幹部月領48K　他待超爽卻被親戚看不起…網揭殘酷現實

▲連鎖餐飲幹部月領48K，他待超爽卻被親戚看不起。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

「餐飲業48K被看不起！」1名男網友抱怨，自己在連鎖餐飲業任職3年，從基層一路爬到幹部，現在每月薪水有4萬8000元，還有年終、獎金等津貼，待遇算相當不錯，工作也不算辛苦，然而親戚認為連鎖店沒有技術含量，一直建議他去無菜單料理店當學徒，做這種偏簡單沒技術含量的工作真的被看不起嗎？」

原PO在網路論壇Dcard發文，「我在一間連鎖餐飲業任職3年了，剛入職4萬爬到現在當到幹部，薪水也漲到4萬8了，我們這裡三節（大概都1500加餐劵）、年終（5、6萬以上）、獎金（一季5、6千）加班費又很敢給。本人是覺得薪水很高，加上因為連鎖其實大部分都央廚來的，所以做起來偏簡單」。

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男網友提到，「最近有親戚來開始跟我媽說，做這種連鎖學不到什麼，沒有技術含量，早知道要做這個就不用特地栽培了吧，然後一直要介紹我去一家無菜單的店，要我從學徒開始學，說什麼比較有未來，說前面薪水少一點努力一點，等上去了就有5、6萬了。想問各位卡友做這種偏簡單沒技術含量的工作真的被看不起嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「靠自己努力工作，不偷不搶不違法，誰都沒資格看不起誰，也沒資格貶低別人的工作。但社會始終是現實的，工作前景如何，薪水如何，很容易多方面被比較勝敗出來，贏就是贏輸就是輸，一翻兩瞪眼」、「不能說沒技術，但容易被取代，如果你的工作內容是一般人也能做的話，那你現在的高薪應該是來自於工時長或休假少」。

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