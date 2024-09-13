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大陸 大陸焦點 特派現場

京東三年內六次加薪　目標10月起兩年內完成「年領20個月」以上

▲京東,物流,智慧化,總部。（圖／CFP）

▲京東三年內加薪六次，朝員工年領「20薪」邁進。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸電商京東集團繼2024年初和年中連續提出加薪政策後，今（13）日宣佈再次啟動加薪計劃，自2024年10月1日起，京東零售集團和職能體系將用兩年時間實現「20薪」，其餘部門也將隨後陸續啟動加薪計劃。

▲京東創辦人、董事局主席劉強東。（圖／CFP）

▲京東創辦人、董事局主席劉強東。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，京東近年來不斷官宣漲薪。今（2024）年2月，京東宣佈，自2月1日起，超2萬名京東一線客服員工實現全年平均薪酬上漲超過30%。此前，京東已經宣佈了一輪漲薪計劃，主要是圍繞近期發力的業務重點京東採銷（直播）。

京東內部人士透露，京東集團董事局主席劉強東5月時曾表示，要再次給京東採銷所有人員加薪，包括現金、股票等，現金最低加薪幅度為20%，平均漲幅達到50%，最高可達100%，希望薪資達到行業最高水平。此外，京東還將給每個事業部設立1000萬元（人民幣，下同）的激勵基金。

據了解，京東將在兩年時間內，將全體採銷人員的年薪漲為年領20個月薪水，也就是外界俗稱的「20薪」。劉強東曾提到，「這是給奮鬥在第一線的採銷人員，隨著採銷薪資不斷向好，其他各體系的薪酬待遇也會提升。」

公開資訊顯示，京東自2021年7月1日起，用兩年時間將員工平均年薪由14薪逐步漲至16薪；2024年1月1日起，京東採銷等一線業務人員的年固定薪資上漲近100%，2024年初零售全員平均加薪不低於20%；2024年2月1日起，超2萬名京東一線客服員工實現全年平均薪資上漲超30%；2024年7月1日起，京東採銷年度固定薪資由16薪提升至20薪，業績激勵獎金上不封頂。

此外，京東還開始行業內最大規模的校園招聘任務，校招生薪資也大幅上調。其中，採銷、技術、產品等核心職缺薪酬上調不低於20%；產研類項目中，算法類職缺平均起薪漲幅超75%；硬體和設計等職缺起薪漲幅超50%；投入到公司級別技術攻堅的校招生年薪百萬起跳。

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