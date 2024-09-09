剛入職「妹子大方曝1秘密」觸大忌　全場搖頭：完蛋了

▲原PO才剛到職，就把自己薪水說出來。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

就怕有比較心態，很多人都避談薪水話題！而一名妹子哀喊，她過於單純竟把薪水都告知同事了，更尷尬的是，原PO薪水比對方高，就怕招來麻煩，「他會不會看我不順眼？起薪那麼高還不多做點事？」文章曝光後，網友也紛紛搖頭回應，「大忌喔」、「沒多久大家都會知道你的薪水了」。

一名女網友在Dcard苦臉表示，才到新公司上班沒幾天，就和同事聊起薪水話題，甚至全盤托出她起薪有多少，當下原PO認為並無不妥，但後來左思右想崩潰了，「這種事真的很敏感...我是白癡，因為我起薪好像比那個同事高！」

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對此，原PO內心上演各種小劇場，「他會不會看我不順眼？起薪那麼高還不多做點事？」原PO也求問大家看法，「我真的好蠢...到底在幹嘛...想問職場前輩的想法？」

底下網友搖頭回應，「薪資保密是公司第一要謹慎的事，不管跟你多要好，都不要說出去」、「沒多久大家都會知道你的薪水了」、「大忌喔」、「最常出現情況是他跑去跟主管要求加薪，說憑什麼你新來的拿比他高」、「以後被問起相關問題，就回跟你薪資差不多就好」、「確實是大忌，不過好奇為何不能讓薪資透明化」、「這種事情本來就不能講啊，好像有人真的因此被開除的」、「你完蛋了！有的人嫉妒心很強，不要說你比他高了，光是他比你早一年進公司，你起薪還跟他一樣，這樣就不行了」。