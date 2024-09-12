多益930！文組妹「年薪70萬」爆焦慮：想轉當客服　網洗版狂勸

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友在免稅店任職2年多，年薪約70多萬，雖然上班時間固定，收入也算不錯，她仍陷入焦慮，正猶豫是否該轉人資或客服類的工作。對此，不少網友留言勸退，直呼「人資跟客服的薪水可能還沒70W」、「你怎麼覺得客服會比現在好？哪來的幻覺」。

女網友在Dcard發文提到，今年26歲的她畢業於國立大學文組，當初多益考930分，也曾在外商公司當助理，但由於薪水不高、事多，還得無償加班，所以試用期沒做完就離職了。

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原PO透露，已在免稅店工作2年多，年薪約70多萬元，早8晚5、不用加班，「薪水還不錯，也算穩定，但還是很焦慮未來的發展，覺得一輩子做服務業不是個辦法。」

她直言，目前對人資或客服類的工作比較有興趣，「考慮去考人資的證照，但起薪可能就會比現在差很多，或投投看航空公司的客服，之前投過被拒絕了，也有在想國內門市的銷售，感覺比較有機會升成主管職，想問大家...文組畢業的你們現在都在做什麼工作？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

對此，大票網友苦口婆心勸道，「客服其實是很不健康的工作，聽客人抱怨的負能量，或是被客人當箭靶狂飆一頓，都會嚴重侵蝕心理健康，而且沒什麼成長性，薪水很死」、「幫你淘汰客服這個選項，你真的會被當出氣包，每天上班心情會爛死」、「客服真的不要輕易做，被沒品客人飆罵三字經，被騷擾都是家常便飯，而且薪水又少，真的勸退」、「英文不錯的話考航空公司？」「考國營，女生進來CP值超級高」。

另外，也有過來人中肯表示，「如果想走人資，證照可能沒什麼實質作用，台灣的人資基本上是學歷掛帥，學歷也決定了妳能進到什麼樣的公司做人資，而不同級別公司的人資待遇也有很明顯的差距，建議妳先去了解人資實務上、理論上究竟在玩些什麼，真的有興趣，念在職專班也是可行的辦法。我只能說人資的天花板可以很高，但妳必須往科技業、金融業或是外商去。」