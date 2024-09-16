　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東森林公園新風貌　重啟生態平衡之美

▲台東森林公園新風貌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東森林公園新風貌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動台東森林公園景觀工程蓮花生態池環境清整養護完成，特別於16日辦理原生種復育活動，台東縣長饒慶鈴率領建設、農業等團隊前往蓮花生態池，放流多種原生魚類約550隻及螺蚌物種約250顆。

放流的物種包括菊池氏細鯽、高體鰟鮍、台灣石鮒、石田螺及圓蚌等，這些物種在台灣生態系中扮演著重要的角色，維持生態系統的平衡。其中，菊池氏細鯽特別引人注目，過去曾是池上便當的經典菜色，但因環境變遷而逐漸消失，此次復育行動委託池上生態工作者，成功復育屬於卑南溪流域這一珍稀原生魚種，活動中生態檢核團隊也向參加者介紹了這些原生種的生態價值。

饒慶鈴提到，縣府一直以來都將生態保育及永續發展視為施政重點，在推動各項建設的同時，我們始終秉持著「生態優先」的理念，努力在工程發展與生態保育之間取得平衡。

饒慶鈴強調，台東森林公園是我們共同的家園，我們有責任守護這片土地的生態，也希望透過實際的復育行動，喚起大家對生態環境的重視，特別感謝台東縣野鳥學會與荒野保護協會台東分會提供寶貴的專業建議，同時也感謝生態檢核團隊熊良心有限公司，從最初的原生種移置、外來種移除，到因應黑面琵鷺造訪的緊急應變、以及此次原生種復育行動，讓生態保護工作更順利推進。

台東縣政府表示，台東森林公園景觀改造工程自去年11月起開工，12月完成蓮花生態池的原生種移置及外來種移除作業，經過持續努力，蓮花生態池周邊的施工項目現已完成，池內環境也經過徹底清理及養護，為這次復育行動打下了堅實的基礎。生態保護並不是一朝一夕的工作，而是需要我們每一位的持續關注與投入，縣府期望透過此類的活動，喚起社會各界對生態保護的重視，推動台東自然環境的永續發展。

ET快訊
快訊／中信金搶親新光金失利　關鍵曝光
「行人優先區起終點標誌」將上路　限速並禁按喇叭
快訊／中信金併新光金　金管會不准
兄弟啦啦隊重磅增加7位新血　全員曝光
台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　85.9萬起
快訊／101董座賈永婕遭死亡威脅　「歹徒要殺她」！
中正二偵查隊長拔官！北市警局公布新一波人事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋假期「酒駕零容忍、執法無假期」　呼籲民眾落實交通安全

台東舊站特區違停亂象　縣府呼籲民眾守法

父兄不畏舟車勞頓之苦　台東植物人提前慶中秋

包的是愛心！喜願家園院生手做月餅喜迎中秋節

關山鎮榮獲低碳永續家園銀級認證　展現台東減碳成果再加一

台東森林公園新風貌　重啟生態平衡之美

大武警結合正興青年工作站活動　反詐騙+交通安全宣導

南榮國中屏東縣語文競賽奪「1金2銀」 連兩年挺進全國賽

桃園市議會秋節勞軍　議長邱奕勝貼心安排致贈慰勞金

交安教育向下扎根　黃偉哲與師生代表共同宣誓停讓文化

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

中秋假期「酒駕零容忍、執法無假期」　呼籲民眾落實交通安全

台東舊站特區違停亂象　縣府呼籲民眾守法

父兄不畏舟車勞頓之苦　台東植物人提前慶中秋

包的是愛心！喜願家園院生手做月餅喜迎中秋節

關山鎮榮獲低碳永續家園銀級認證　展現台東減碳成果再加一

台東森林公園新風貌　重啟生態平衡之美

大武警結合正興青年工作站活動　反詐騙+交通安全宣導

南榮國中屏東縣語文競賽奪「1金2銀」 連兩年挺進全國賽

桃園市議會秋節勞軍　議長邱奕勝貼心安排致贈慰勞金

交安教育向下扎根　黃偉哲與師生代表共同宣誓停讓文化

南方澳6間美食懶人包！必吃無名早餐店、比臉大蝦餅　再喝鮮魚湯

「黑豹」阿巴西旅日職籃　首場公開賽上演暴力火鍋秀

快訊／中信金併新光金　金管會不准

中國大媽大鬧羽田機場！互抓頭髮怒吼「妳先打我的」　日警超無奈

「行人優先區起終點標誌」10／1上路　限速並禁按喇叭

中信啦啦隊重磅增加7位新血「全員曝光」！　名單驚見孫生前女友Wendy

中秋假期「酒駕零容忍、執法無假期」　呼籲民眾落實交通安全

機器人妖股被盯上！台灣精銳關不住仍飆漲停　菱光半個月漲87%

台東舊站特區違停亂象　縣府呼籲民眾守法

父兄不畏舟車勞頓之苦　台東植物人提前慶中秋

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

地方熱門新聞

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

東漂青年榮耀花蓮　吉安 「飽寶盒」獲餐盒大獎

每人3千確定了　花蓮振興券10/12至18發放

卓榮泰視察台南漁電共生案場發展綠電保護農漁業

嘉義三大飯店推住房及餐飲優惠

恆春搶孤「比例變形」得攝影金獎

基隆無障礙親海嘉年華　謝國樑盼市民都平等感受

全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途

烏日前竹區段徵收優先分配安置土地

台南三星科技企業義消成軍

嘉藥藥師國考大放異彩表現亮眼

為綠能槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

桃園「一生好運卡」　好康再擴大

2泳客受傷送醫無礙　日月潭泳渡平安落幕

更多熱門

相關新聞

大武警結合正興青年工作站活動　反詐+交安宣導

大武警結合正興青年工作站活動　反詐+交安宣導

台東大武警分局日前走入台東縣金峰鄉正興村，結合青年工作站辦理活動之際，實施反詐騙及交通安全宣導，提醒民眾外出時遵守交通規則、使用網路或電話時須防範不實訊息，提升自我防衛意識。

台東環保局前進綠島　鼓勵餐飲業者裝油脂截留器

台東環保局前進綠島　鼓勵餐飲業者裝油脂截留器

第五屆台東波浪屋「月亮聚」　感受原民文化魅力

第五屆台東波浪屋「月亮聚」　感受原民文化魅力

台動縣府中秋送暖　贈社福機構加菜金慰問金

台動縣府中秋送暖　贈社福機構加菜金慰問金

關山親水公園單車嘉年華登場

關山親水公園單車嘉年華登場

關鍵字：

森林公園台東外來種

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

外資開槍降評！股王信驊摜跌停　一張賠47萬

快訊／竹市虎林國中前「賓士猛撞」釀1死6傷！　學童躺地不起

託丫頭買演唱會票放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

徐少強小30歲愛妻也離世

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

保時捷撞癱孝子拒賠　女律師免費幫母子討公道

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面