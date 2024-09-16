台東森林公園新風貌　重啟生態平衡之美

▲台東森林公園新風貌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動台東森林公園景觀工程蓮花生態池環境清整養護完成，特別於16日辦理原生種復育活動，台東縣長饒慶鈴率領建設、農業等團隊前往蓮花生態池，放流多種原生魚類約550隻及螺蚌物種約250顆。

放流的物種包括菊池氏細鯽、高體鰟鮍、台灣石鮒、石田螺及圓蚌等，這些物種在台灣生態系中扮演著重要的角色，維持生態系統的平衡。其中，菊池氏細鯽特別引人注目，過去曾是池上便當的經典菜色，但因環境變遷而逐漸消失，此次復育行動委託池上生態工作者，成功復育屬於卑南溪流域這一珍稀原生魚種，活動中生態檢核團隊也向參加者介紹了這些原生種的生態價值。

饒慶鈴提到，縣府一直以來都將生態保育及永續發展視為施政重點，在推動各項建設的同時，我們始終秉持著「生態優先」的理念，努力在工程發展與生態保育之間取得平衡。

饒慶鈴強調，台東森林公園是我們共同的家園，我們有責任守護這片土地的生態，也希望透過實際的復育行動，喚起大家對生態環境的重視，特別感謝台東縣野鳥學會與荒野保護協會台東分會提供寶貴的專業建議，同時也感謝生態檢核團隊熊良心有限公司，從最初的原生種移置、外來種移除，到因應黑面琵鷺造訪的緊急應變、以及此次原生種復育行動，讓生態保護工作更順利推進。

台東縣政府表示，台東森林公園景觀改造工程自去年11月起開工，12月完成蓮花生態池的原生種移置及外來種移除作業，經過持續努力，蓮花生態池周邊的施工項目現已完成，池內環境也經過徹底清理及養護，為這次復育行動打下了堅實的基礎。生態保護並不是一朝一夕的工作，而是需要我們每一位的持續關注與投入，縣府期望透過此類的活動，喚起社會各界對生態保護的重視，推動台東自然環境的永續發展。