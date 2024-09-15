台東環保局前進綠島鄉　鼓勵餐飲業者安裝油脂截留器

▲環保局前進綠島鄉鼓勵餐飲業者安裝油脂截留器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

擁有優美自然海底環境資源的綠島鄉，清澈的海水蘊藏生物多樣性，旅遊旺季單日遊客人數逾2000人次，其產生的生活污水對於當地海洋生態造成龐大壓力，為維護綠島海洋生態資源，台東縣環境保護局日前前往綠島鄉辦理說明會，向當地餐飲業者宣導裝設「油脂截留器」的重要性，共計42人次參與，並實地訪查20間業者，期許透過辦理宣導會及實地訪談，能提升當地業者守護綠島海洋生態環境認知及意識，把最美的海洋景色留給登島的每一位。

台東縣政府表示，每年6月至10月是綠島的旅遊旺季，遊客登島體驗自然風景之餘，亦會享用當地特色美食，若餐飲及小吃攤商的含油廢水未經「油脂截留器」直接排放，將造成海洋污染負荷量增加，為達到綠島海洋資源永續目的，期透過推廣業者安裝，將含油廢水進行分離後從源頭減量，守護珍貴的海洋資源，同時落實聯合國永續發展目標(SDGs)中的第6項「淨水與衛生」及第14項「海洋生態」目標。

環保局指出，目前在綠島鄉中南寮設置污水處理設施，操作人員在維護設施時發現常有油塊阻塞設施的情形，推估為餐飲小吃業者的含油脂廢水流入所導致，餐飲業者烹調美食經常使用煎、煮、炒、炸，但使用後的油品若未妥善處理，直接排入道路側溝，不僅造成溝面阻塞、惡臭及孳生蚊蠅，還會影響排水功能。因此，為改善餐飲環境及降低流入水體的污染，環保局特地前往綠島鄉辦理宣導說明會及實地走訪店家，宣導安裝油脂截留器的重要性，共同守護綠島珊瑚礁等海底生態資源，創造未來更多的觀光旅遊契機，並使地區觀光產業得以永續發展。

環保局呼籲，海洋生態需要你我共盡一份力維護，除了落實生活污水源頭減量，餐飲盡量吃完，不要產生菜渣或廚餘、洗碗盤前先將油脂或廚餘去除乾淨、流理臺濾水口裝置濾網或設置菜渣收集盒、少量廢食用油與廚餘混合回收及適量使用清潔劑與減少用水等，都能降低對水質造成的負荷，讓我們一起共同守護綠島海洋美麗的珊瑚礁。