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烤肉瓦斯罐「用完丟回收」　環境部提醒：單獨打包並標示警語

▲食藥署首次將「烤肉組合包」一並納入稽查專案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲環境部提醒烤肉用的瓦斯罐務必用完丟回收，單獨打包並標示警語。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

明天是中秋節，許多民眾安排烤肉活動歡慶佳節。環境部今提醒，烤肉使用的卡式爐、小瓦斯爐及瓦斯噴槍的瓦斯罐務必「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」，此外，廚餘要分開收集回收，烤肉木炭確實熄滅，減少垃圾清運及處理時發生火災的風險。

環境部指出，瓦斯罐是高壓瓶罐，瓶內裝有液態燃料，而垃圾車為了減少體積有效清運，大都有壓縮尾斗，如果瓦斯罐若丟入垃圾車，經過擠壓、摩擦，易產生火花造成爆炸，因此瓦斯罐丟棄時要丟資源回收車。

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環境部強調，為確保民眾倒垃圾及基層清潔隊員作業時的安全，民眾回收瓦斯罐前，應確認已經使用完畢，獨立打包並標示「內有高壓瓶」警語，交由清潔隊員回收，千萬不能與垃圾一起丟入壓縮車，烤肉木炭也應確實熄滅。

環境部進一步指出，民眾家中常見的定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等亦屬於高壓瓶罐，使用完畢一樣要回收，如沒有使用完，請找空曠處進行排空，不可自行戳洞以免發生危險。營業店家如有大量未售罄或過期高壓瓶，可通知販售廠商回收。

環境部也提醒，中秋烤肉喝完的飲料瓶飲料罐，也是公告應回收的項目，應收集丟資源回收車。此外，中秋烤肉應吃多少烤多少，從源頭減少廚餘的產生，並將廚餘分開收集，投入廚餘桶，無法破碎的牡蠣殼及蛤殼，請跟一般垃圾打包丟垃圾車，並建議民眾重複使用的餐具，減少垃圾清運量。

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