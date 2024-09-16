惡夫勒索嫁妝不滿足　印度人妻遭「亂棍狂毆」活活打死

▲印度一名女子因嫁妝未能滿足丈夫要求而被活活打死。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度北方邦一名女子因無法滿足丈夫想要一輛TVS Apache自行車和30萬盧比（約新台幣11萬元）嫁妝的要求，而被殘忍毆打致死。目前，警方已對這名貪婪的丈夫提出告訴，並展開行動將其逮捕歸案。

據NDTV報導，受害者米娜（Meena）與丈夫桑達爾（Sundar）在2年前結婚，然而桑達爾婚後卻不斷要求米娜購買一輛TVS Apache自行車，並給他30萬盧比當作嫁妝，還為此經常對米娜做出騷擾行為。

今年8月，米娜返回家中小住，但桑達爾卻每天跑到外家去「探望妻子」，讓米娜不堪其擾，還曾向父親抱怨丈夫的惡行。不過，桑達爾還是不依不饒，多次對她進行威脅和騷擾。

9月15日晚間，桑達爾將米娜帶回家，並再次就嫁妝問題與她發生爭執。由於妻子一直無法籌集到所要求的嫁妝，桑達爾憤怒地用棍棒猛烈地毆打了米娜，更親手將其勒死，並在事後逃離現場。

鄰居發現情況後立即報警，米娜的家人也隨即前往警局報案，要求將兇手繩之以法。目前，警方已根據米娜家人的投訴，對包括桑達爾在內的7名嫌犯提出告訴，而米娜的遺體則被送到附近醫院驗屍，以展開進一步調查。