南榮國中屏東縣語文競賽奪「1金2銀」 連兩年挺進全國賽

▲南榮國中學生參加113年屏東縣語文競賽，獲得「1金2銀」 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

崁頂鄉南榮國中學生於9月14、15兩日參加113年屏東縣語文競賽，傳回捷報，獲得「1金2銀」的殊榮，再度證明該校在語文教育領域的深厚實力。這次比賽中，臺灣客語情境式演說曾冠閔榮獲第一名的佳績，將代表屏東縣參加全國賽。

其他項目得獎的學生分別有：國語朗讀第二名陳予晴、臺灣台語朗讀第二名利芯柔、寫字第四名范翊詔、國語字音字形第六名邱子芯、英語演說第六名蕭羽峨。對選手來說，他們能在訓練過程當中培養帶著走的能力與膽識，是本次參加語文競賽最大的收穫。

臺灣客語情境式演說第一名曾冠閔同學表示，在這段練習期間，感謝所有老師的諄諄教誨，不論是演說技巧還是聲情表達，都耐心地給予我指導，也要感謝家人的支持和肯定，讓我更有自信站在舞臺上。

國語朗讀第二名陳予晴同學表示，國小因無嚴謹訓練而止步區賽，這次縣賽特別珍惜每次練習機會，努力精進自己的實力，因此獲得了許多與之前不同的經驗。

該校校長張顥騰表示，語文教育領域的卓越表現並非一蹴可幾，不僅是技術上的學習，更強調文化涵養與人文精神的薰陶，學生在備賽過程中，要學會獨立思考，培養自我語言表達能力，最後期許11月在花蓮的全國賽能爭取更亮眼的表現，為屏東縣、南榮國中爭光。