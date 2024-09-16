　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南榮國中屏東縣語文競賽奪「1金2銀」 連兩年挺進全國賽

▲南榮國中學生參加113年屏東縣語文競賽，獲得「1金2銀」 。（圖／南榮國中提供）

▲南榮國中學生參加113年屏東縣語文競賽，獲得「1金2銀」 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

崁頂鄉南榮國中學生於9月14、15兩日參加113年屏東縣語文競賽，傳回捷報，獲得「1金2銀」的殊榮，再度證明該校在語文教育領域的深厚實力。這次比賽中，臺灣客語情境式演說曾冠閔榮獲第一名的佳績，將代表屏東縣參加全國賽。

▲南榮國中學生參加113年屏東縣語文競賽，獲得「1金2銀」 。（圖／南榮國中提供）

其他項目得獎的學生分別有：國語朗讀第二名陳予晴、臺灣台語朗讀第二名利芯柔、寫字第四名范翊詔、國語字音字形第六名邱子芯、英語演說第六名蕭羽峨。對選手來說，他們能在訓練過程當中培養帶著走的能力與膽識，是本次參加語文競賽最大的收穫。

臺灣客語情境式演說第一名曾冠閔同學表示，在這段練習期間，感謝所有老師的諄諄教誨，不論是演說技巧還是聲情表達，都耐心地給予我指導，也要感謝家人的支持和肯定，讓我更有自信站在舞臺上。

國語朗讀第二名陳予晴同學表示，國小因無嚴謹訓練而止步區賽，這次縣賽特別珍惜每次練習機會，努力精進自己的實力，因此獲得了許多與之前不同的經驗。

該校校長張顥騰表示，語文教育領域的卓越表現並非一蹴可幾，不僅是技術上的學習，更強調文化涵養與人文精神的薰陶，學生在備賽過程中，要學會獨立思考，培養自我語言表達能力，最後期許11月在花蓮的全國賽能爭取更亮眼的表現，為屏東縣、南榮國中爭光。

ET快訊
「行人優先區起終點標誌」將上路　限速並禁按喇叭
快訊／中信金併新光金　金管會不准
兄弟啦啦隊重磅增加7位新血　全員曝光
台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　85.9萬起
快訊／101董座賈永婕遭死亡威脅　「歹徒要殺她」！
中正二偵查隊長拔官！北市警局公布新一波人事
快訊／賓士副駕落跑了！猛撞釀1死6傷
快訊／台南多車追撞　現場大塞車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋假期「酒駕零容忍、執法無假期」　呼籲民眾落實交通安全

台東舊站特區違停亂象　縣府呼籲民眾守法

父兄不畏舟車勞頓之苦　台東植物人提前慶中秋

包的是愛心！喜願家園院生手做月餅喜迎中秋節

關山鎮榮獲低碳永續家園銀級認證　展現台東減碳成果再加一

台東森林公園新風貌　重啟生態平衡之美

大武警結合正興青年工作站活動　反詐騙+交通安全宣導

南榮國中屏東縣語文競賽奪「1金2銀」 連兩年挺進全國賽

桃園市議會秋節勞軍　議長邱奕勝貼心安排致贈慰勞金

交安教育向下扎根　黃偉哲與師生代表共同宣誓停讓文化

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

中秋假期「酒駕零容忍、執法無假期」　呼籲民眾落實交通安全

台東舊站特區違停亂象　縣府呼籲民眾守法

父兄不畏舟車勞頓之苦　台東植物人提前慶中秋

包的是愛心！喜願家園院生手做月餅喜迎中秋節

關山鎮榮獲低碳永續家園銀級認證　展現台東減碳成果再加一

台東森林公園新風貌　重啟生態平衡之美

大武警結合正興青年工作站活動　反詐騙+交通安全宣導

南榮國中屏東縣語文競賽奪「1金2銀」 連兩年挺進全國賽

桃園市議會秋節勞軍　議長邱奕勝貼心安排致贈慰勞金

交安教育向下扎根　黃偉哲與師生代表共同宣誓停讓文化

南方澳6間美食懶人包！必吃無名早餐店、比臉大蝦餅　再喝鮮魚湯

「黑豹」阿巴西旅日職籃　首場公開賽上演暴力火鍋秀

快訊／中信金併新光金　金管會不准

中國大媽大鬧羽田機場！互抓頭髮怒吼「妳先打我的」　日警超無奈

「行人優先區起終點標誌」10／1上路　限速並禁按喇叭

中信啦啦隊重磅增加7位新血「全員曝光」！　名單驚見孫生前女友Wendy

中秋假期「酒駕零容忍、執法無假期」　呼籲民眾落實交通安全

機器人妖股被盯上！台灣精銳關不住仍飆漲停　菱光半個月漲87%

台東舊站特區違停亂象　縣府呼籲民眾守法

父兄不畏舟車勞頓之苦　台東植物人提前慶中秋

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

地方熱門新聞

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

東漂青年榮耀花蓮　吉安 「飽寶盒」獲餐盒大獎

每人3千確定了　花蓮振興券10/12至18發放

卓榮泰視察台南漁電共生案場發展綠電保護農漁業

嘉義三大飯店推住房及餐飲優惠

恆春搶孤「比例變形」得攝影金獎

基隆無障礙親海嘉年華　謝國樑盼市民都平等感受

全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途

烏日前竹區段徵收優先分配安置土地

台南三星科技企業義消成軍

嘉藥藥師國考大放異彩表現亮眼

為綠能槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

桃園「一生好運卡」　好康再擴大

2泳客受傷送醫無礙　日月潭泳渡平安落幕

更多熱門

相關新聞

南榮國中唐靖崴　勇奪維也納青年音樂大賽金獎冠軍

南榮國中唐靖崴　勇奪維也納青年音樂大賽金獎冠軍

南榮國中唐靖崴同學參加「2024維也納國際青年音樂家音樂大賽」澳門初賽榮獲打擊組青年B組第一名，同年8月再前進亞洲泰國總決賽，更一舉奪得青年A組爵士鼓獨奏金獎冠軍；而呂尚同學參加「2024文化盃音樂大賽」，在薩克斯風項目國中組摘下冠軍，並同時參加由新竹縣政府文化局主辦的「2024年臺灣口琴音樂節」，獲得大合奏公開組第一名。他們均首次參賽便勇奪佳績。

打破帕運標槍紀錄奪冠　選手2動作判失格

打破帕運標槍紀錄奪冠　選手2動作判失格

台灣拔河U23代表隊　世錦賽奪金

台灣拔河U23代表隊　世錦賽奪金

陸跳水金牌遭造謠「不男不女」

陸跳水金牌遭造謠「不男不女」

台南市勞工局獲勞動部TTQS金牌

台南市勞工局獲勞動部TTQS金牌

關鍵字：

南榮國中屏東縣國語文競賽金牌客語

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

外資開槍降評！股王信驊摜跌停　一張賠47萬

快訊／竹市虎林國中前「賓士猛撞」釀1死6傷！　學童躺地不起

託丫頭買演唱會票放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

徐少強小30歲愛妻也離世

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

保時捷撞癱孝子拒賠　女律師免費幫母子討公道

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面