南港高工陳思源國際技職競賽奪金　為北市蟬聯冷凍空調金牌

▲北市南港高工選手陳思源奪金，為北市蟬聯冷凍空調職類金牌。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

2024年第47屆國際技能競賽在法國里昂舉行，今年有來自全球69個國家、逾1400名選手角逐兩年一度的國際技能賽事。台灣選手勇奪2金3銀10銅 28 優勝共43面獎牌，國際排名第4。其中南港高工選手陳思源奪下冷凍空調職類金牌，為北市成功蟬聯金牌，松山工農李宇凱也獲得造園景觀職類優勝。

陳思源表示，因父親從事冷凍設備相關行業，從小就習慣「動手做」技能，國中就讀技藝教育班參與技藝競賽，展開技職選手生涯。談到奪金秘訣，他說，因比賽中時間緊迫，必須先思考流程與步驟，從配管、電路控制到故障排除，考驗著選手應變和技術能力。

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獲得造園景觀職類優勝的李宇凱表示，這次競賽主題以南法莊園為設計主體，搭配著法國傳統的庭園造景，從切割石材、樹木修剪、植栽佈置及種植深度，每一階段都在考驗參賽者的體力及耐力，很開心能拿下獎牌。





▲松山工農選手李宇凱獲造園景觀職類優勝。（圖／北市教育局提供）

為替選手加油打氣，台北市教育局副局長陳素慧帶領北市技術型高中教師組成觀摩團，每日到場為台北市選手加油打氣，為讓國手安心培訓，提供每位選手30萬材料費做為培訓之用，成功在今年賽事奪下1面金牌、1面優勝佳績。

北市教育局表示，為培育出新世代技職教育人才，激勵學生積極參與國際及全國賽事，教育局正訂定「技職選手及指導老師獎勵計畫」，期望透過獎勵機制提升學生專業技能水準，未來也將持續增加技職海外見學團，擴展學生及教師學習視野，讓北市技職教育邁向國際化。





▲北市教育局組教師觀摩團在賽場為選手打氣。（圖／北市教育局提供）