屏東縣南榮國中唐靖崴　勇奪維也納青年音樂大賽金獎冠軍

▲唐靖崴參加「2024維也納國際青年音樂家音樂大賽」勇奪青年A組爵士鼓獨奏冠軍。（圖／南榮國中提供攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中唐靖崴同學參加「2024維也納國際青年音樂家音樂大賽」澳門初賽榮獲打擊組青年B組第一名，同年8月再前進亞洲泰國總決賽，更一舉奪得青年A組爵士鼓獨奏金獎冠軍；而呂尚同學參加「2024文化盃音樂大賽」，在薩克斯風項目國中組摘下冠軍，並同時參加由新竹縣政府文化局主辦的「2024年臺灣口琴音樂節」，獲得大合奏公開組第一名。他們均首次參賽便勇奪佳績，實屬不易，不僅為屏東爭光，更是臺灣的驕傲。

唐靖嵅同學注重多元興趣發展，除學科外，音樂和體育都是他的專長。音樂部分，尤其喜愛打擊樂的節拍打擊與音符律動，所以每日用心練習以提升實力。

這次的比賽機會對他來說特別珍貴，不光代表臺灣比賽，還可以藉此認識泰國文化，開拓眼界，與其他國家選手切磋交流。他也非常感謝魏金寶老師的悉心專業指導，以及家人一路以來給他的鼓勵和支持。

▲呂尚參加「2024文化盃音樂大賽」，榮獲薩克斯風國中組第一名。

呂尚同學談到能獲得佳績的原因，除了父親的全力支持外，特別感謝廖柏森老師這幾年的用心指導。他還表示，到外面比賽時，不一定總是要追求最亮眼的成績，有所收穫成長和享受過程才是最重要的。

南榮國中校長張顥騰表示，南榮一向致力於才藝與學科均衡發展，以藝術啟發學生智能，讓學生可以獲得多元學習，更鼓勵同學們參加各項國內外賽事，精進自己的實力，盡情發揮所長，透過不斷創造佳績提升自信心和成就感。