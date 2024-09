金牌飛了！打破帕運標槍紀錄　選手2慶祝動作「連吞黃牌」判失格

▲ 帕運標槍F41項目由印度、中國、伊拉克選手奪牌。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴黎帕運男子標槍F41項目7日舉行決賽,伊朗37歲選手沙亞(Beit Sayah)丟出47.64公尺成績贏得冠軍,還打破帕運紀錄,但因比賽中的手勢和頒獎前亮出違反規定的旗幟,連吞2張黃牌後被判失格,到手的金牌也飛了。

根據《澳洲新聞網》,沙亞7日在比賽進行中就吃了第一張黃牌,當時他為了慶祝,比出用手指劃過脖頸的姿勢,但裁判認為這不符合運動家精神。

Wth?



They took away the #Paraolympics gold medal from an Iranian athlete in Javelin because of his celebration!!!



Sadegh Beit Sayah won the gold medal in Paralympic javelin after breaking the world record. But, his gold medal was taken away due to a celebratory hand gesture and… pic.twitter.com/l4YfhQhJD3