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金牌飛了！打破帕運標槍紀錄　選手2慶祝動作「連吞黃牌」判失格

▲▼ 帕運標槍F41項目由印度、中國、伊拉克選手奪牌。（圖／路透）

▲ 帕運標槍F41項目由印度、中國、伊拉克選手奪牌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴黎帕運男子標槍F41項目7日舉行決賽，伊朗37歲選手沙亞（Beit Sayah）丟出47.64公尺成績贏得冠軍，還打破帕運紀錄，但因比賽中的手勢和頒獎前亮出違反規定的旗幟，連吞2張黃牌後被判失格，到手的金牌也飛了。

根據《澳洲新聞網》，沙亞7日在比賽進行中就吃了第一張黃牌，當時他為了慶祝，比出用手指劃過脖頸的姿勢，但裁判認為這不符合運動家精神。

接著在他獲勝之後，沙亞又舉起一面黑底紅字、代表什葉派穆斯林第一代伊瑪目阿里（Ali ibn Abi Talib）妻子Hazrat Umm al-Banin的旗幟。而宗教旗幟違反國際帕委會（IPC）道德守則第1.11條，沙亞因此吞下第二張黃牌，被取消比賽資格。

沙亞提出申訴希望推翻結果，但未能成功，對此表示失望，還提到他在東京帕運上摘銀時也曾亮出類似的旗幟。

伊朗帕運協會主席哈迪扎德（Aliasghar Hadizadeh）說明，得知沙亞被判失格後他們立即表達強烈抗議，因此舉行一場會議，並在會議上重新檢視比賽畫面，「沙亞部分行為未能得到裁判認可」，但強調每名運動員都有自己的慶祝手勢，許多人打破紀錄時會做出用手劃過頸部的姿勢，但裁判有不同的解讀。

沙亞最終無緣獎牌，由印度選手辛格（Navdeep Singh）遞補金牌，中國的孫鵬祥和伊拉克的努卡伊拉維（Wildan Nukhailawi）分別拿下銀牌與銅牌。

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