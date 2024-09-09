金牌飛了！打破帕運標槍紀錄　選手2慶祝動作「連吞黃牌」判失格

▲ 帕運標槍F41項目由印度、中國、伊拉克選手奪牌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴黎帕運男子標槍F41項目7日舉行決賽，伊朗37歲選手沙亞（Beit Sayah）丟出47.64公尺成績贏得冠軍，還打破帕運紀錄，但因比賽中的手勢和頒獎前亮出違反規定的旗幟，連吞2張黃牌後被判失格，到手的金牌也飛了。

根據《澳洲新聞網》，沙亞7日在比賽進行中就吃了第一張黃牌，當時他為了慶祝，比出用手指劃過脖頸的姿勢，但裁判認為這不符合運動家精神。

Wth?



They took away the #Paraolympics gold medal from an Iranian athlete in Javelin because of his celebration!!!



Sadegh Beit Sayah won the gold medal in Paralympic javelin after breaking the world record. But, his gold medal was taken away due to a celebratory hand gesture and… pic.twitter.com/l4YfhQhJD3 — Syed Hasan Imam Zaidi (@Syed_1109084) September 8, 2024

接著在他獲勝之後，沙亞又舉起一面黑底紅字、代表什葉派穆斯林第一代伊瑪目阿里（Ali ibn Abi Talib）妻子Hazrat Umm al-Banin的旗幟。而宗教旗幟違反國際帕委會（IPC）道德守則第1.11條，沙亞因此吞下第二張黃牌，被取消比賽資格。

沙亞提出申訴希望推翻結果，但未能成功，對此表示失望，還提到他在東京帕運上摘銀時也曾亮出類似的旗幟。

伊朗帕運協會主席哈迪扎德（Aliasghar Hadizadeh）說明，得知沙亞被判失格後他們立即表達強烈抗議，因此舉行一場會議，並在會議上重新檢視比賽畫面，「沙亞部分行為未能得到裁判認可」，但強調每名運動員都有自己的慶祝手勢，許多人打破紀錄時會做出用手劃過頸部的姿勢，但裁判有不同的解讀。

沙亞最終無緣獎牌，由印度選手辛格（Navdeep Singh）遞補金牌，中國的孫鵬祥和伊拉克的努卡伊拉維（Wildan Nukhailawi）分別拿下銀牌與銅牌。