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大陸 大陸焦點 特派現場

陸跳水金牌遭造謠「不男不女」　恐怖網友還嗆「下藥害她禁賽」

▲▼陳藝文、昌雅妮雙人跳水奪金。（圖／路透社）

▲陳藝文奪金之後，抱起隊友昌雅妮。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸跳水選手陳藝文在巴黎奧運上替中國隊拿下雙人跳板、單人跳板2面金牌，受到大量關注。不料，最近竟有一名大陸記者在網路上造謠陳藝文私生活混亂，「不男不女」，氣得陳藝文在網路上曝光對方，表示已蒐集足夠證據，將交給律師維權。

陳藝文近日在個人社群媒體上曝光一名大陸記者，對方在微信群中稱陳藝文私生活混亂，不僅「不男不女」，還同時是「同性戀」又是「雙性戀」，甚至暗示陳藝文使用激素類藥物。

▼陳藝文在網路上曝光造謠的記者。（圖／翻攝IG）

▲▼陸跳水金牌遭造謠「不男不女」　恐怖網友還嗆「下藥害她禁賽」。（圖／翻攝IG）

▲▼陸跳水金牌遭造謠「不男不女」　恐怖網友還嗆「下藥害她禁賽」。（圖／翻攝IG）

▼網友揚言要下興奮劑，害陳藝文被禁賽。（圖／翻攝IG）

▲▼陸跳水金牌遭造謠「不男不女」　恐怖網友還嗆「下藥害她禁賽」。（圖／翻攝IG）

最驚悚的是，還有一名網友揚言，要在陳藝文的飲食裡面「下點興奮劑」，害陳藝文被終身禁賽。

陳藝文說，本來不太想理會這件事，但對方造謠卻越來越誇張，而且類似的聊天記錄還有成千上萬條，可以當證據交給律師處理了，「作為體育記者，還是參加過我們比賽的記者，不敢相信你是帶著什麼心態去參加比賽。」

陳藝文還說，原本一直沒處理，是因為請律師要花錢，想說省錢，「證據已經很足夠了，下一步怎麼做是我的選擇。」

▼陳藝文在單人項目中也拿下了金牌。（圖／路透社）

▲▼中國大陸跳水選手陳藝文。（圖／路透社）

陳藝文在巴黎奧運雙人跳板項目與隊友昌雅妮一起拿下金牌，賽後合照的環節，陳藝文霸氣將昌雅妮「公主抱」，該張照片在大陸引起高度討論，網友們也紛紛留言大讚，「給自己公主抱！這自信跟力量讓人讚嘆！」「別的姑娘都是等著王子來抱，咱們中國姑娘自己抱！成王！」

作為雙人搭檔和單人比賽的競爭對手，陳藝文、昌雅妮在平時的訓練比賽中默契十足，陳藝文定義兩人的關係為「一生中難得的摯友」。

昌雅妮也說，她在狀態不好或者心情不好的時候就會衝到陳藝文的房間哭一場，「她能鼓勵安慰我，是敞開心扉、很戳心窩的鼓勵和信任。」昌雅妮並強調，自己沒辦法把陳藝文想成對手，兩人也不是在競爭中成長，「我們是一路陪伴、相互鼓勵的好朋友。」

▼陳藝文（左）、昌雅妮（右）在雙人跳板跳水項目奪金。（圖／路透社）

▲▼陳藝文、昌雅妮雙人跳水奪金。（圖／路透社）

▲▼陳藝文、昌雅妮雙人跳水奪金。（圖／路透社）

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