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防空系統攔不住！葉門反抗軍飛彈襲以　納坦雅胡嗆：要付出沈重代價

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）堅持以軍必須駐留在加薩南部的「費城走廊」（Philadelphi corridor）。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡警告青年運動需為其發射飛彈的舉動付出沉重代價。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）譴責葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）向以色列中部發射飛彈，並警告青年運動將為這次襲擊付出「沉重的代價」。

據BBC報導，以色列國防軍（IDF）證實，青年運動15日從2000公里外的葉門發射飛彈，首次對以色列中部發動攻擊。儘管這枚飛彈最後落入無人區，未造成人員傷亡，但以色列引以為傲的防空系統未能成功將其攔截，引發外界關注。以色列軍方也正在調查這枚飛彈為何能跨越如此遙遠的距離，突破防禦抵達其領土。

青年運動聲稱，該組織在這次的行動中使用了一種新型高超音速飛彈，這可能解釋了以色列防空系統攔截失敗的原因。報導稱，這枚飛彈的碎片落在了以色列中部城市莫地因（Modiin）的一座火車站，以及特拉維夫（Tel Aviv）郊區的空地上，造成一定損壞。據信，這些破壞可能是以色列自己攔截飛彈所造成的結果。

納坦雅胡強調，這次襲擊表明了以色列正面臨與「伊朗邪惡軸心」的多線戰爭，並警告青年運動不要再發起類似襲擊，因為任何攻擊以色列的行動都會受到嚴厲報復，「我們會讓你付出沉重代價！」納坦雅胡也指出，以色列正持續採取行動，勢要摧毀哈瑪斯，並拯救所有被哈瑪斯扣為人質的公民。

報導稱，這起飛彈攻擊是青年運動為聲援巴勒斯坦人所展開的最新行動。此前，青年運動曾多次對以色列發動攻擊，其中就包括了今年7月的無人機襲擊，當時造成1人死亡，8人受傷。以色列隨後也作出回應，對葉門的荷台達市（Hodeidah）進行反攻，引發大火，破壞葉門重要的石油儲存設施。

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