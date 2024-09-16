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以色列認誤殺人質！猛轟加薩想殺哈瑪斯高層　不小心炸死自己人

▲▼以色列證實軍方去年在加薩地道發現的3名人質「極有可能」是在以色列的一次空襲中被誤殺。（圖／翻攝自X）

▲以色列證實軍方去年在加薩地道發現的3名人質「極有可能」是在以色列的一次空襲中被誤殺。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列軍方指出，去年底被發現死於加薩地道的3名以色列人質，「極有可能」是在11月的一次軍事空襲中被誤殺。這場襲擊同時也奪走了哈瑪斯加薩北部軍旅旅長甘杜爾（Ahmad Al Ghandour）的性命，但當時以色列國防軍並不清楚隧道中有人質。

據《衛報》報導，疑似在空襲中喪命的3名人質分別為19歲的以色列上校貝澤（Nik Beizer）、19歲中士謝爾曼（Ron Sherman），以及28歲的法裔以色列平民托萊達諾（Elia Toledano）。去年10月7日，他們3人被哈瑪斯綁架，隨後軍方在12月14日於加薩北部的賈巴利亞地道（Jabalia）尋獲3人的遺體。

以軍近日完成的調查顯示，這3名人質極有可能是因為以色列國防軍的空襲行動而喪命。事發當時，以軍為了擊斃躲在地道中的哈瑪斯指揮官甘杜爾，對相關區域發動了襲擊，但軍方並不知曉哈瑪斯也將人質藏在了同個地道裡，才造成了這起誤殺。以色列強調，當時的情報顯示，人質應位於其他地點，而且相關區域也未被標記為存在人質的高風險區。

此前，死者家屬被告知，人質可能是被哈瑪斯所殺，而且以軍今年1月還否認了哈瑪斯關於人質是在以色列空襲中死亡的說法，因此這一新結論讓他們都感到十分震驚。這項調查結果可能進一步加劇以色列政府的壓力，迫使該國加速與哈瑪斯談判，爭取將其餘被扣押的人質帶回家。

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