葉門朝以色列發射導彈！　特拉維夫「警報狂響」未釀傷亡

▲葉門朝以色列發射導彈，最終落入空曠區域。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列軍方證實，葉門15日上午朝以色列中部發射導彈，首都特拉維夫及中部地區警報大響，最終導彈墜落空曠地區，未造成人員傷亡，而這也是以哈衝突爆發以來，罕見有導彈飛入以色列領土的案例。

根據CNN報導，以色列國防軍證實，這枚導彈落入了以色列中部一片空曠區域，沒有造成人員傷亡，而該地區聽到的爆炸聲響，是來自以軍的軍事攔截。以色列消防和救援局（Israel Fire and Rescue Authority）公布的畫面顯示，導彈擊中的廣場冒出大量濃煙，附近一座火車站的玻璃也被震碎。

以色列警方拆彈小組也抵達Shfela地區，準備隔離並拆除落在當地的一枚攔截彈碎片。

以色列國防軍指出，除了來自葉門的導彈以外，黎巴嫩同樣在15日上午朝以色列北部發射40枚砲彈，部分被攔截、部分落入開闊地區，同樣未造成人員傷亡，而消防人員正在撲滅導彈墜落後造成的火勢。

以色列、葉門和黎巴嫩之間的緊張關係不斷升級，由伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯「胡塞」）經常利用無人機和導彈襲擊以色列，但大多數都被以色列防空系統攔截。