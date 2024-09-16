大腸麵線「撈出9隻蛆」！　高市衛生局回應了

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岡山籃籗會大腸麵線「撈出9隻蛆」！　高市衛生局回應了

吃外食最怕吃到「加料」，瞬間食慾全失。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

▲吃外食最怕吃到「加料」，瞬間食慾全失。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

圖文／CTWANT

吃外食最怕吃到「加料」，瞬間食慾全失。一名女網友控訴，在高雄岡山籃籗會某一攤位買了一碗大腸麵線，結果在吃的過程中才發現，碗裡面居然有蛆蟲，讓她相當傻眼，直呼超噁。

原PO在《爆料公社》表示，9月15日去高雄岡山籃籗會，第一天就到現場人擠人，體驗一下熱鬧，接著買了大腸麵線回家，「應該是夜市唯一一攤吧！一個中年阿伯在賣，回家吃到一半我傻眼，怎麼會有蛋白質，繼續第2隻、第3隻。」

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原PO直呼，「歐麥尬，瞬間我飽了。」從照片中可以看見，深色的大腸麵線糊中，有至少9隻蛆被挑出來在碗的蓋子上，看起來相當噁心，食慾全無。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「煮熟的蛆」、「我的媽啊，您吃幾隻了」、「已經反胃了」、「超級噁心」、「我感覺我應該不會發現」、「也有可能麵線保存不當、澱粉變成蛋白質了」、「眼力真好，我可能攪拌完直接大口吃了」、「也太可怕了」。

高雄市衛生局今（16日）前往稽查，攤商還沒營業，若後續查獲作業環境及備置餐食過程未符合規定，將依食安法第8條暨44條規定命業者限期改善，屆期未改善依法裁處。

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