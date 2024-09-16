220萬人對柯文哲好感蒸發　藍委分析：檢調讓媒體帶風向造成的

▲國民黨團書記長林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉弊遭羈押禁見，根據台灣民意基金會今（16日）公布最新民調指出，與最近一次調查結果相比，台灣社會對柯的好感度大幅下滑，從 40.5%下滑到現在的 29%，意味憑空蒸發 220 萬人以上的好感。外界關注是否影響國民黨、民眾黨在立法院的合作？國民黨立法院黨團書記長林思銘回應，檢方透露似是而非的訊息，給特定媒體帶風向，造成柯文哲聲量下跌，未來立法院更緊密合作，不會受影響。

柯文哲過去一個月捲入政治獻金申報不實、京華城案圖利風暴，台灣民意基金會今日發布最新民調，國人對於柯的好感度與9個月前比出現大幅下滑，從40.5%跌至29%，減少11.5個百分點，相當於憑空蒸發220萬人以上的好感。「感情溫度」也從51.24度下滑為44.91度，下降6.29度。基金會董事長游盈隆說，代表國人目前對柯的感覺是負面的、懷疑的、討厭的，此刻台灣社會對柯相當猜疑和不諒解。

針對台灣民意基金會最新民調，林思銘認為，檢方偵辦案子，違反程序不公開問題存在，檢方透露似是而非的訊息，給特定媒體帶風向，造成柯文哲聲量下跌，但是否反映出小草態度，還是要長期觀察，柯文哲案子會到什麼地步，是否會讓支持者更加支持，國民黨團不會用一時民調認定對民眾黨有影響，有待長期觀察。

林思銘強調，藍白在上會期很多理念相同，包括人事審查等案，有漸趨一致看法，未來立法院更緊密合作，不會受影響。

另，台灣民意基金會最新民調指出，政黨支持度，民眾黨僅微幅下滑 1.8 個百分點，藍綠未有明顯變化，反倒是時代力量上揚 3.8 個百分點最多。林思銘則說，藍綠板塊蠻固定，討厭藍綠的選民會支持第三勢力，因為此事對柯文哲誠信打折扣，流向時代力量非常大，這結果不意外。