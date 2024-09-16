政府媒體預算暴增　藍黨團嗆嚴審：賴清德吃過網軍的苦仍不悔悟

▲林思銘酸「賴清德吃過網軍苦頭，卻沒有悔悟？」（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

農業部、海洋委員會等5大部會，明年的中央政府「媒體政策及業務宣導費」預算費漲幅達65%，引發在野不滿。國民黨立院黨團書記長林思銘今（16日）指出，從蔡政府到現在賴政府，都是讓特定媒體綁標、圖利特定媒體，豢養特定媒體、網軍側翼，來粉飾自己的施政不佳，狠酸「賴清德吃過網軍苦頭，卻沒有悔悟？」接下來審查預算會將沒必要的項目一律刪除。

林思銘指出，明年度總預算中，政策的業務宣導費大幅增加，今年編列9億，明年編列14.9億，增加了5.9億，增幅達65.4％，宣導費最多的機關是內政部的2.6億，行政院本身也增加6000萬，從1.6億增加到2.2億，農業部、交通部、教育部都增加很多，這些宣傳費是不是濫用人民納稅錢，其中有沒有貓膩？國民黨絕對會嚴審。

林思銘續指，民進黨執政從蔡英文到賴清德，對媒體政策宣導的預算，都是對特定媒體去綁標、圖利特定媒體，政府用媒體為自己粉飾政績不佳的現況，豢養特定媒體搞大內宣，粉飾美化施政不佳。

林思銘痛批，更可惡是利用特定媒體、網軍側翼攻擊在野黨，扶植綠色黨國成長壯大，這次竟然把預算編列更多，總統賴清德過去在民進黨內初選時，吃過前總統蔡英文豢養網軍的苦頭，卻絲毫沒有悔悟，反而用更大力道編出預算去滋養特定媒體、網軍側翼來打擊在野，接下來絕對會對這些預算嚴審，浪費納稅錢且沒必要項目都會減列刪除。