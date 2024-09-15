烏克蘭軍情局長：北韓向俄羅斯「提供大量軍援」是最大威脅

▲金正恩2019年4月出訪俄羅斯期間，海參崴一處火車站飄揚著俄國與北韓國旗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，北韓向俄羅斯提供的大量軍事援助，將對烏克蘭軍隊在戰場上造成巨大問題，「這些物資的規模是無可比擬的。」

綜合外媒報導，布達諾夫14日在基輔平丘克基金會（Victor Pinchuk Foundation）舉辦的雅爾塔歐洲戰略會議（Yalta European Strategy）上指出，北韓對俄羅斯的軍援，是戰場上最大的擔憂之一，「他們（北韓）提供了大量的火砲彈藥，這對俄軍來說非常重要，實際上影響了戰鬥強度。」

布達諾夫表示，烏克蘭一直在監控武器從北韓運送到俄羅斯的情況，並感受到這對戰況的影響，「這是有直接關係的。他們提供大量的火砲彈藥，這一點至關重要。」

除此之外，布達諾夫也提到了俄羅斯近來大幅提高導彈產量，包括伊斯坎德飛彈（Iskander）與導引航空炸彈（guided aerial bombs），「我們現在清楚看到伊斯坎德-M受到大量使用。導引炸彈是個大問題，他們的產量增加好幾倍。」

布達諾夫指出，航空炸彈裝有大約半噸炸藥，可以從更遠的地方投擲，使俄羅斯飛機能夠避開防空系統。

布達諾夫先前曾表示，由於擔心會出現經濟和社會問題，俄羅斯的目標是在2025年底至2026年初結束戰爭，「預計到了2025年夏天，（戰爭）對俄羅斯經濟的負面影響會非常明顯。」

美國情報機構在今年2月時曾預估，自烏俄戰爭爆發以來，俄羅斯在戰事上花費高達2110億美元；情報部門透露，這場戰爭造成俄羅斯1.3兆美元的損失。