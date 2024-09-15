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陳佩琪曝轉帳兒女小抄　不敗教主揭「最佳解方」：ATM存錢太麻煩

▲▼陳佩琪接受媒體專訪針對各筆金流做出說明。（圖／記者李毓康攝）

▲陳佩琪接受媒體專訪，特別在小抄中提到合法贈與一人有244萬額度。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前台北市長柯文哲涉京華城案遭羈押，妻子陳佩琪6年用ATM轉帳60次給子女600多萬，也引發質疑。陳佩琪受訪時坦言，她習慣操作ATM提領再存入孩子戶頭，還在小抄中寫下「合法贈與1人有244萬額度」。不過，「不敗教主」陳重銘指出，其實臨櫃就能一次解決，「金額這麼大，我就不會領現金再到ATM存錢，太麻煩！」

陳重銘在臉書發文表示，所謂「合法贈與一人有244萬額度」，指的是「父母」一人有244萬額度，而非每個小孩都能被贈與244萬元，所以爸媽加起來只有488萬額度可用。

他舉例，若今年底贈與488萬，明年再贈與488萬，一下就能贈與976萬，一切合法。另外，由於夫妻之間贈與免稅，所以老公可以先贈與488萬，再跨年度一起贈與小孩。

陳重銘說，要贈與孩子的金額不少，所以他都會選擇臨櫃辦理轉帳，一次解決，畢竟是合法贈與，臨櫃也不怕行員問東問西，就說贈與小孩即可，「我就不會領現金再到ATM存錢，太麻煩！因為ATM一天頂多領20萬（世華銀行）。善用每年合法贈與，可以節稅。」

許多網友紛紛留言，「簡單事情複雜化，這中間是否有...」、「正常人的邏輯」、「為什麼不用網銀」、「轉帳給三個兒女卻需要考量一年244萬的限額，感覺層次不大相同」、「老師意有所指」、「這幾天看柯的新聞有學到了」。

但也有人持不同看法，「有時是長輩不太會用網銀，而且網銀也有轉帳上限」、「如果家附近有ATM真的比去銀行方便，常常我去銀行都要等上一個半小時以上，覺得銀行辦事效率真的很慢」、「喜好各有所需阿，沒有絕對對錯」、「櫃台驗出假鈔時不會退，還要解釋來源」、「我自己的感覺也許是名人不太願意出現在銀行吧，應該會被人指指點點還不如就用ATM」。

還有網友建議，「每年用小孩自己的紅包存股最方便，讓小孩自己複利，我的自己要留養老，不給小孩，讓他們學習獨立思考，靠自己」引發討論。

★未經判決確定，應推定無罪

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