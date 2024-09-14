民眾黨最大內鬼？　邱毅：「那個人」讓陳佩琪不斷講話

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭收押，妻子陳佩琪日前接受媒體採訪並公布5大金流來源，再次掀起各界議論。前立委邱毅直言，「那個慫恿陳佩琪不斷講話的人，應該就是民眾黨最大的內鬼。」

▲陳佩琪12日接受媒體採訪，並針對各筆金流做出說明。（資料照／記者李毓康攝）

柯文哲的妻子陳佩琪12日接受媒體採訪，不僅公布購買4300萬商辦的轉帳紀錄、1628萬共5筆金流來源，還證實檢調11日曾前往銀行搜索她承租的2個保險箱，她也公開保險箱內的物品，包含金飾、玉器以及現金共計100萬元。然而，陳佩琪亮出各種單據想要自證清白，外界卻還是有許多不認同的聲音。

前立委邱毅13日在臉書發文表示，「那個人」不斷要求陳佩琪對外發言，但講得越多問題越多，只會提供更多題材挨綠營打或炒作，最後反而害了柯文哲，也害了民眾黨和自己，甚至連累小孩。

邱毅直言，「那個慫恿陳佩琪不斷講話的人，應該就是民眾黨最大的內鬼」，尤其如果懂得法律訴訟攻防、檢方辦案手法、媒體文化，「懂賴清德要置柯文哲於死地，他就該阻止陳佩琪亂講話，怎麼還會讓陳佩琪持續對外發言呢？」

▼邱毅臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／邱毅『談天論地話縱橫』）

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