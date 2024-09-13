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陳佩琪公開談金流涉串證？　綠黨團：柯文哲律師團該好好思考

▲▼陳佩琪接受媒體專訪針對各筆金流做出說明。（圖／記者李毓康攝）

▲陳佩琪接受媒體專訪針對各筆金流做出說明。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城容積案涉弊遭羈押禁見，相關金流遭到質疑，而柯文哲夫人陳佩琪昨接受三家媒體專訪解釋金流。民進黨立院黨團今（13日）舉行輿情回應記者會，對於有記者詢問，陳陳佩琪這樣透過媒體的放話，有沒有可能在進行隔空串證？黨團幹事長吳思瑤坦言，沒有看過一個潛在犯罪嫌疑人可以每天走跳、選擇性對媒體放話，陳佩琪越講越多對柯文哲是好的嗎？柯文哲的律師團應該好好思考這件事。

對於陳佩琪受訪，吳思瑤直言，陳佩琪多說多錯，他們如果還是要選擇這樣的方式，那就go ahead，他們一再地說越多、破綻越多、被打臉越多，但他們還樂此不疲。

吳思瑤認為，回到司法案件本身，陳佩琪極有可能是洗錢罪潛在被告，配合丈夫柯文哲京華城案涉及的圖利罪甚至是貪汙罪，很多人也說陳佩琪可能是車手角色，她應該要自制。

吳思瑤表示，沒有看過一個潛在犯罪嫌疑人可以每天走跳、選擇性對媒體放話，當然可能構成隔空串供，陳佩琪越講越多對柯文哲是好的嗎？柯文哲的律師團應該好好思考這件事。

吳思瑤推測，也許是要透過更多訊息釋放干預司法調查、陷入迷航，但本質是影響司法，透過輿論攏絡民眾黨支持者、另一部分，也可能有隔空串證、干擾檢調辦案的疑慮。

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