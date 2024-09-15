招待小衛星看「插畫界奧斯卡」展　新北小三生：給我好多靈感

▲新北小衛星兒少家庭開心欣賞《波隆那世界插畫大獎展》合影留念。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

被譽為「插畫界奧斯卡」的《波隆那世界插畫大獎展》連續4年到臺灣巡迴展出，翡冷翠文創公司提供100張面額390元的門票給新北社會局，招待新北小衛星兒少及家庭看展，有許多對畫畫相當感興趣的小朋友在現場相當興奮。其中，有位小女孩在欣賞畫作過程中，心情格外雀躍，且特別在一幅名為「找鳥兒」的畫作前駐足觀賞許久，並開心和身旁老師及工作人員分享她發現畫中藏有哪些小細節，對於作者描繪的意象相當感興趣。

經社會局兒童少年福利科長劉倩如一問之下，小妹妹大方地侃侃而談說到，她叫小緹，國小三年級，平常非常喜歡畫畫，尤其喜歡企鵝，隨身都會帶著企鵝娃娃，她的畫作也一定會加入企鵝元素，還會把同學們都畫成企鵝。小緹說，看了畫展後給了她很多靈感，回去後想要創作一幅「企鵝商店街」，以後還要嘗試用剪貼來創作更多作品。

▲翡冷翠文創總經理鄭清煌（右1）親自為孩子們導覽畫展。

翡冷翠文創總經理鄭清煌也親自為孩子們導覽畫展。鄭清煌說，「插畫，永遠閃耀著光芒，照亮著我們前行的路途，也希望插畫能照亮兒少成長的路，找到未來的方向。」鄭清煌表示，今年《波隆那世界插畫大獎展》共展出79位插畫家、391件來自世界各地的畫作，展覽的作品類型比往年豐富，展覽至9月22日在國立台灣科學教育館展出。

新北社會局副局長吳淑芳表示，翡冷翠文創傳遞的不僅是藝術，也傳遞了愛、傳遞了善，透過畫作給予無數人心靈的慰藉和支持的力量，這也是小衛星家庭們相當需要的正面能量。目前新北市29區遍布小衛星課後照顧服務據點共176處，協助社區中家庭經濟較為弱勢的兒少，在課後能有安全的學習環境，作為家長安心的後盾。

▲看見童趣畫風，不少孩子都很感興趣。

▲小緹在一幅名為「找鳥兒」的畫作前駐足許久，認真「尋找鳥兒」、找出畫中藏有哪些小巧思。