不讓女友人上計程車　醉男咆哮拉扯運將...遭警壓制帶回管束



記者張君豪／台北報導

北市大安警分局15日清晨接獲民眾報案，一名計程車司機指稱他在忠孝東路四段遭酒客拉扯推擠，警方出動快打部隊到場維護秩序，到場後發現喝酒醉的丁男（26歲、有傷害前科）因不滿計程車司機曾男（41歲）要載他女性友人離開，以身體擋在車旁咆哮，且衝突過程中，丁男出手拉扯曾男衣領導致其頸部紅腫，警方先依警執法對丁男施行保護管束，並依傷害罪嫌將他函送法辦。

▲丁男因站在車道上肉身擋計程車，遭優勢警力帶回管束。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方到場時，丁男因酒醉站在忠孝東路四段車道上，險象環生，他因清晨來接女性友人，到場後因細故和女性友人發生爭吵，女方不想理他逕自搭計程車離開，未料丁男情緒失控，當場攔住乘載女性友人的計程車理論，曾姓計程車司機下車查看，卻遭丁男拉扯推擠，司機無奈報警求助。





大安警方表示：丁男因酒醉而站立於車道中，經警員勸阻仍不配合，非管束不能救護其生命，故依法予以管束直到丁男酒醒，加上計程車司機向警方提傷害告訴，警方依規定受理，將丁男依傷害罪嫌函送法辦。

警方呼籲，民眾飲酒應衡量自身能力，避免飲酒過量致生事故，警方遇有暴力事件將依法處置，維護社會秩序保障民眾安全。



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