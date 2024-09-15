新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一間收費昂貴的幼兒園近日爆出教保員在教課時間拍抖音影片，並將小朋友拍得一清二楚，引發家長強烈不滿。園方表示，已立即解聘該名教保員，教育局也依法開罰。

▲新竹一知名幼兒園的幼保員拍抖音影片，卻讓小朋友入鏡遭到解雇。（圖／家長提供，下同）



據了解，這間幼兒園在新竹地區頗負盛名，許多家長慕名前往排隊，每月平均收費約2.5萬元。這名教保員的抖音帳號擁有2.3萬名粉絲，自3月起，她利用上課時間拍攝抖音影片，影片內容包括扭腰擺臀等動作，只是教保員卻讓小朋友入了鏡，讓家長大為憤怒。

幼兒園家長表示：「我們小朋友的受教權應該有受到侵害，而且她還把小朋友面容都已經曝光了，對我們來說是非常極大的震撼，也凸顯學校管理上真的很鬆散，這是還滿嚴重的事情。」

園方說，該名教保員資歷有8到9年，平時表現良好，對待小孩也很用心，沒想到會發生這種事。該名教保員目前已遭解雇。

▲家長憤怒，小朋友的受教權受到侵害，且對小朋友面容曝光一事，非常憤怒。

新竹市教育處表示，依幼兒教育及照顧法規定，揭露幼兒資料者，將裁處3萬至15萬元罰鍰。市府已請該幼兒園深切檢討並落實巡堂作業，加強教師倫理相關知能，並主動聯繫家長，提供必要的關懷與協助。

教育處強調，幼兒園教學場域應遵守教保服務實施準則及幼兒園教保服務人員工作倫理守則，將嚴加督導，落實健康正向的幼兒教育。