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中秋假期烤肉應酬多　汐止警增人力疏導交通防堵酒駕

▲中秋假期汐止警將編排密集交通疏導勤務及酒駕攔查，維護用路人安全。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中秋假期汐止警將編排密集交通疏導勤務及酒駕攔查，維護用路人安全。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

中秋佳節將至，汐止警方將規劃一系列的交通疏導勤務，9月13日起至17日中秋節，警方將展開中秋「類連假」交通疏導勤務，於汐止區內幹道、重要路口，投入警力、義交人員交通疏導，在類連假勤務第一天，國三南下南港段6車發生連環車禍，警方立即啟動快速到位，分布在交流道口，引導民眾利用替代道路，有效緩解車潮。

警方呼籲：中秋假期烤肉已成大多數民眾行程，美食當前民眾不免飲酒，連假期間警方仍有零星查獲酒駕情形，為了避免民眾心存僥倖，汐止分局於類連假期間仍會規劃執行取締酒駕、防制危險駕車暨擴大臨檢等專案勤務，讓酒駕者無所遁形。

日前汐止警方查獲陶姓外籍男子酒後駕車，酒測值高達0.90mg/l，涉嫌刑法公共危險罪，遭警方逮捕帶回偵辦，警方呼籲民眾開心飲宴，務必請喝酒不開車，可多加利用計程車或代駕服務，以免酒駕觸法、甚至造成其他用路人危害。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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