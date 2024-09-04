烤飯糰配鱸魚湯120元有找　漁業署與超商推秋季水產鮮食

▲漁業署與統一超商合作推出魷魚烤飯糰、鱸魚湯水產新品。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值魷魚產季，漁業署邀請名廚以阿根廷魷魚入菜，與超商業者攜手推出「沙茶炙燒魷魚烤飯糰」每個售價49元，另與米其林必比登推介餐廳「馨苑小料理」合作推出「馨苑薑絲鱸魚湯」每份售價69元，即日起在全台超過7000間7-ELEVEN門市販售。

漁業署今與7-ELEVEN舉行「鱸此美味，魷你真好」記者會，宣布合作推出「沙茶炙燒魷魚烤飯糰」與「馨苑薑絲鱸魚湯」兩款新的水產鮮食料理。

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「沙茶炙燒魷魚烤飯糰」由名廚父子檔吳秉承與吳宇強共同監製，選用由台灣船隊捕撈的阿根廷魷魚，刷上特製醬料烤製，將魷魚新鮮美味鎖入飯糰中，讓消費者在中秋佳節可享用應景的香烤滋味。

時序入秋，漁業署也邀請曾獲米其林必比登推介的「馨苑小料理」餐廳，推出適合秋冬養生的「馨苑薑絲鱸魚湯」，選用國產金目鱸魚，不添加過多調味，僅以薑絲與豆腐簡單搭配，製作成營養無負擔的湯品料理，以每份69元平價上市，搶攻新鮮魚湯市場。

漁業署代理署長王正芳表示，為順應消費者方便即食的飲食習慣，近年積極輔導產業團體及加工業者，開發多元化的國產水產品商品，從罐頭類的加工食品到各式常溫休閒零食，再到調理即食品，去年首度與超商推出法式鱸魚青醬燉飯，賣出25萬份佳績，這次推出飯糰和鮮魚料理，希望能達到30萬份目標。

王正芳說，與超商通路合作推出水產鮮食料理，讓民眾更方便取得水產料理，並以平價方式供應，「沙茶炙燒魷魚烤飯糰」每個售價49元、「馨苑薑絲鱸魚湯」每份也只要69元，整套吃下來不到120元，希望帶動消費者多吃魚。此外，配合兩項國產水產鮮食上市，統一超商OPENPOINT App提供超過5000份的優惠折抵活動。