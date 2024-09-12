2024桃園地景藝術節9／14登場　交通疏導管制措施一次看

▲龜山分局執行「2024桃園地景藝術節」交通疏導管制措。（圖／龜山警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

2024桃園地景藝術節訂於9月13日至29日於桃園酒廠設置主舞台，辦理各類主題活動及光雕藝術展覽，展區包括龜山區長庚醫院轉運站、機捷A8長庚醫院站、桃園酒廠、機捷A7體育大學站、體育大學志清湖、憲光二村、龜山中正公園、龜山眷村故事館等，轄區龜山警分局以現有警力為主，並結合義交人員，發揮整體功能，加強活動周邊道路執行交通管制及疏導，確保活動順利進行。

本次活動各展區及各類主題活動均無實施封街封路管制或將車道設置為行人徒步區，警方勤務重點在於展區內裝置藝術安全維護、周邊停車秩序及接駁站秩序維護等。

▲▼地景藝術節的「榮譽光環」及近8米高的「龜吉拉的守護」。（圖／龜山警分局提供）

接駁專車規劃：

(一) 長庚轉運站→桃園酒廠→機捷A7站→體育大學志清湖、中正公園→憲光二村→桃園火車站，週末假日10輛車雙向對開，約30分鐘1班次。

(二) 新莊迴龍站→機捷A7站，週末假日6輛車雙向對開，約30分鐘1班次。

龜山警分局長張鶴瓊表示，2024桃園地景藝術節在龜山區舉行，歡迎大家一起來參加，也呼籲民眾，前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具或接駁專車，自行前往民眾請配合管制及疏導，並選擇至適當位置停車，勿任意違規停車妨礙交通，確實遵守各路口員警及義交人員之指揮疏導，另請大家注意財物的保管，共同來維護活動期間交通順暢與安全。