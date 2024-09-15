民進黨黨慶高捷辦「國會改革歷程影展」惹議　確定延期另覓場地

▲美麗島捷運站。（圖／資料照）

記者皮心瑀、陶本和／台北報導

民進黨為慶祝創黨38周年，原訂22日至27日在高雄捷運美麗島站舉辦國會改革歷程攝影展，卻遭國民黨高雄市議員邱于軒質疑捷運站禁止政治活動，此舉是行政不中立。為此，民進黨確定延期並更換地點，目前還在尋找適合場地。

民進黨於13日公布創黨38週年紀念活動內容，延續7月全代會的主軸，訴求「守護台灣第一品牌」，民進黨表示，做為台灣首個本土創建的政黨，期許持續捍衛台灣與民主。今年的紀念活動將分三大項：首先，9月23日將重返創黨地圓山飯店，舉辦創黨先進聯誼。接著，9月22日至27日，於高雄捷運美麗島站體內舉辦「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」。最後，9月28日當天，將在高雄海寶餐廳舉辦「Green Up！和台灣在一起」入黨簽名見面會。

民進黨發言人吳崢表示，「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」，活動選址於高雄美麗島捷運站具有特殊意義，因為今年適逢美麗島事件45週年。此次影像展邀請80年代的民主街頭攝影師，透過快門記錄民主化的歷史瞬間，還原民進黨推動國會改革的過程。國會改革是台灣民主發展的關鍵，本次展覽將回顧台灣的改革歷程，呼籲大家堅定不移地走在民主的道路上，持續守護台灣。

不過在美麗島捷運站辦的國會改革影像展，遭國民黨高雄市議員邱于軒質疑行政不中立，而高捷公司已經向民進黨表達，希望另尋替代方案，因此民進黨也表示，該活動因場地租借事宜臨時更動，所以活動將延期並另尋適合場，不過另行辦理的確切地點還尚未定案。

不過，綠營人士表示，該活動確實本來是規劃在高雄捷運美麗島站的站體內的穿堂舉行，根據規定是可以舉辦相關活動；不過，有民意代表表達不妥，而高捷公司也希望另尋他案，黨部則從善如流，但還在找其他適合地點。

高雄市長陳其邁15日受訪時說，這個活動當時是黨部和高捷公司接洽，主辦單位及捷運公司的決定，站在市府的立場予以尊重。