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陶藝家抗癌5年創作不斷！獨特「菊岩燒」展功力　辦個展最感謝她

▲▼陶藝家,蔡正勝,菊岩燒。（圖／記者許宥孺攝）

▲陶藝家蔡正勝、劉玲溫夫婦以創作「菊岩燒」聞名。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

陶藝家蔡正勝、劉玲溫夫妻以創作「菊岩燒」聞名，夫妻倆在2019年前後罹癌，但他們保持正向心態對抗病魔，以藝術療癒自己，並曾獲前總統蔡英文接見。蔡正勝近日於高雄市文化中心至真堂三館籌辦個展《菊岩采熠－陶與畫的密語》，展現他運用特殊窯燒技法展現的功力。

1955年蔡正勝出生於澎湖縣西嶼鄉的小漁村竹灣，他浸淫陶藝30多年，一生都在捏陶、燒陶。2015年受到臨終父親提點，「用故鄉咱厝的土好好運用創作」，於是開展出以菊岩柴燒陶藝，也是支持他一路堅持走到今天的動力。

▲年獲周大觀基金會頒授生命獎章的蔡正勝，作品同樣展現無比的生命力。。（圖／記者許宥孺攝）

▲去年獲周大觀基金會頒授生命獎章的蔡正勝，作品同樣展現無比的生命力。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡正勝運用故鄉私家的佛仔土，採集「菊島岩礦砂泥」作為天然基材，融入渲染釉彩陶板創作，並透過特殊的窯燒技法，歷經無數的嘗試與失敗，終於在柴火高溫的淬煉下，創作出「菊岩燒」系列陶作極品，經由高溫燒結成陶，富含岩礦的粗獷張力，更見砂泥的樸實細致，為作品披上獨特風格的彩衣，呈現變化萬千的多元樣貌。

蔡正勝於2015年發表菊岩燒一系列作品後，卻在2019年確診攝護腺癌第四期，醫生告訴他活不過五年，太太劉玲溫辭掉年薪200萬的工作專心照顧他。未料，劉玲溫在2020年身體不適住院，檢查出肺腺癌第四期。

▲▼陶藝家,蔡正勝,菊岩燒。（圖／記者許宥孺攝）

▲蔡正勝致詞中特別感謝太太，兩人當場秀恩愛。（圖／記者許宥孺攝）

不過夫妻倆不畏懼病魔，抱持好心情、好心態抗癌，蔡正勝罹癌後雙腿不良於行，仍執筆持續創作，2023年獲周大觀文教基金會「全球熱愛聲明獎章」，蔡英文前總統也特別接見，並頒獎表彰他罹癌雙腳癱瘓卻不向命運屈服的無比勇氣。

蔡正勝《菊岩采熠－陶與畫的密語》個展今日起於高雄市文化中心開展，他特別感謝另一半劉玲溫不離不棄，陪伴他一起抗癌，兩人現場展現恩愛之情，令全場為之動容。

▲▼陶藝家,蔡正勝,菊岩燒。（圖／記者許宥孺攝）

▲蔡正勝將其中最大件的500號大作，贈給支持她的收藏家智崴資訊科技公司董事長歐陽志宏。（圖／記者許宥孺翻攝）

臻品集團旗下臻藝術畫廊與這次主辦《菊岩采熠－蔡正勝陶與畫的密語》個展，展出作品包括寶石菊岩膠彩畫作46幅，其中蔡正勝將其中最大件的500號大作，贈給智崴資訊科技公司董事長歐陽志宏，感謝他多年來的支持，歐陽志宏也表示深受蔡正勝熱愛生命的勇氣所感動。

此外，還展出菊岩燒柴燒作品26件，每件都獨一無二、富有生命，也蘊藏無盡的故事；「菊岩燒─陶．金」為蔡正勝獨家金扣工法，將熾焰柴燒的菊岩，與烈水冶煉的金靈，在最美麗的時刻融而為一，技術難度極高，純金含量為一般金箔法的300倍，並獲得銀樓公會理事長認證。

▲▼陶藝家,蔡正勝,菊岩燒。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼《菊岩采熠－陶與畫的密語》展出作品。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼陶藝家,蔡正勝,菊岩燒。（圖／記者許宥孺攝）

臻品集團總裁李彥瑩表示，菊岩燒是蔡正勝研發的獨特技術，提煉澎湖火山岩礦展現絕美色彩，並燒結成柴燒或製成畫作，不論立體或平面作品在不同角度與光線變化下呈現更多驚人的視覺震撼與獨特美學。臻藝術畫廊與蔡正勝多年來默契良好，甚至成立菊岩燒常態展覽館，希望進一步推廣藝術融入生活。

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