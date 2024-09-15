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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝台南高雄不再派西瓜都能贏　他分析：藍營「這兩人」成賴清德夢魘

▲▼立委謝龍介、總統賴清德、立委柯志恩。（示意圖／ETtoday資料照）

▲立委謝龍介、總統賴清德、立委柯志恩。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，根據《TVBS》近期2026市長民調，高雄方面，藍營的立委柯志恩勝過5位綠營可能人選；台南方面 ，謝龍介小勝總統賴清德嫡系人馬林俊憲。對此，前國民黨青年部主任陳冠安14日表示，南二都已「不再派西瓜都能贏」，柯志恩與謝龍介成賴清德夢魘。他認為，2026牽動賴黨內地位與連任，更涉及後賴時代布局，若提名親賴人選，須冒極大風險；提名非賴人選，風險較低，但也將受制於人，無論哪項，賴清德都將如履薄冰。

陳冠安於臉書表示，近期TVBS先後針對台南、高雄市長進行民調。在台南謝龍介贏過林俊憲、王定宇，但輸給陳亭妃；高雄柯志恩則全贏目前表態的賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩和許銘春。

陳冠安表示，雖然距離2026年還有將近2年的時間，為時尚早，但從現有民調來看，過去綠營執政將近30年的南二都，已然「不再享有派西瓜都能贏」的優勢，這對賴清德來說，無疑陷入夢魘僵局。

▼TVBS高雄市長民調。（圖／TVBS民調）

▲▼TVBS高雄市長民調。（圖／TVBS民調）

▼TVBS台南市長民調。（圖／TVBS民調）

▲▼TVBS台南市長民調。（圖／TVBS民調）

陳冠安指出，深層來說，2026選舉結果，不只牽動賴的黨內地位與2028的連任競選，其實更涉及到後賴時代的布局。前者很好理解，如果丟失南二都，那賴在黨內聲望自然重挫，如同2019年初的蔡英文，競選連任遭初選狙擊。

陳冠安再指，後者則較為複雜，涉及到蔡英文的通盤布局。就目前來說，蔡英文雖然在第二任期時與英系疏遠，但絕非沒有對綠營結構進行布局，現在最關鍵的一手，正是後賴時代的隔代接班。

陳冠安認為，蔡英文之後是賴清德，而賴清德之後，就目前來看，考量到挑戰總統的門檻起碼要擔任過六都首長或副總統與院長級的中央高層。因此如今來看，只有小英嫡系的蕭美琴和陳其邁符合資格。

陳冠安說，因此對賴清德來說，是否能讓嫡系人馬掌控南二都，其實就等於是讓「親兵守住九門和豐台大營」，對賴卸任之後，是否會遭清算，至關重要。然而就目前來看，賴嫡系的林俊憲和潘孟安，不只距離市長大位都有相當距離，是否能通過初選，都有很大疑問。

▼民進黨立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市長選舉民調，陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調，陳亭妃領先林俊憲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳冠安再說，因此對賴來說，要讓嫡系通關，最安全的做法就是效仿蔡英文採提名全徵召。但一徵召，勢必就會形成黨內親賴與非賴勢力的直接對決，林俊憲與潘孟安本身就必非強勢候選人，倘若黨內整合失利，在藍營柯志恩與謝龍介強勢進逼之下，相當可能丟失南高。

最後，陳冠安總結，牽一髮動全身，南二都提名親賴人選，可對後賴時代進行布局，但須冒極大風險；提名非賴人選，風險較低，但後賴時代將極大受制於蔡英文、蕭美琴與陳其邁，無論哪項選擇，都將如履薄冰。

該民調訪問主題為2026高雄市長可能人選民調，訪問時間自113年9月2日至9月10 日晚間18：30-22：00，調查方法則是電話後四碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，有效樣本為940位20歲以上高雄市民，抽樣誤差95%信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內，經費來源TVBS。

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