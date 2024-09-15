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酒駕鬼切撞癱22歲男騎士！保時捷男疑脫產一毛不賠　一審還免關

▲台中地院。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中林男酒後開著要價400多萬的保時捷豪車，撞癱蔡姓男騎士後卻分文未賠。（圖／記者白珈陽攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中林姓男子酒後開著400多萬的保時捷，撞上22歲蔡姓男騎士，導致他四肢癱瘓，全案經檢方調查後聲請「通常程序」判決，卻遭台中地院改為「簡易判決」，審理認為蔡男肇事後自首「態度尚可」，輕判蔡男6月徒刑，可易科罰金。另民事上雖判林男要賠蔡男1940萬元，但林男名下查無財產，也至今分文未付，讓家屬相當氣憤。刑事上檢方又上訴，台中地院發回以「通常程序」審判，依犯酒醉駕車過失致人重傷罪，改處林男10月徒刑。可上訴。

判決指出，林男於2022年8月15日凌晨，在住處喝完紅酒後，於隔日一早9點多開著保時捷出門，在買完檳榔後駕車貿然從路旁往左駛進車道，撞上蔡姓男騎士騎乘的機車，導致蔡男連人帶車倒地，滑行到對向車道，被柯姓女駕駛開車撞擊，造成蔡男胸椎骨折、四肢癱瘓等重傷害。

警方獲報到場，林男主動向警方承認肇事，並測得吐氣酒精濃度每公升0.16毫克。不過偵查時林男否認過失，辯稱是蔡男車速過快，檢方認為林男「顯無接受裁判之意」，不應適用自首減刑，且根據台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，林男有駕駛疏失，將他依過失傷害起訴。

然而檢方雖聲請「通常程序」判決，台中地院卻未經合議庭裁定，就由法官一人在審理單上批示「改簡易」，就一人獨任逕自用「簡易判決」處刑，並認為林男雖酒駕，又未遵守交通規則讓行進的車輛優先通行，造成本次交通事故，且未和受害人達成和解，但自首可減刑，並審酌他「犯後終知坦承犯行，態度尚可」，依犯酒醉駕車因過失傷害致人重傷罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元。

檢察官又上訴，台中地院發現案件有違背法令情形，發回以「通常程序」審判，台中地院審理，認為林男未待體內酒精消退就開車上路，又未讓行進中的車先通行，造成蔡男重傷害，然而林男雖在審理時坦承部分犯行，又不斷指謫蔡男也有過失，且始終未能和蔡男調解並賠償損失，不過自首仍能依法減刑，依犯酒醉駕車過失致人重傷罪，處10月徒刑。可上訴。

另民事上，林男自稱他從事精品代購，收入不穩定，名下也無財產，最後一審雖判他要賠1940萬元，但林男至今卻一毛未賠，讓蔡男母親除了需面對兒子癱瘓的悲痛外，還得負擔龐大的醫藥費。

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