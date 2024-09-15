23歲重機騎士台3線過彎失控！撞上四維橋護欄　飛墜7m深溪谷

▲王男過彎時失控撞上四維橋護欄，整個人飛墜7m深溪谷。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉台3線353.5K、四維橋路段昨(14日)上午7時許傳出一起車禍事故，一名王姓男子(23歲)獨自騎乘紅牌重機行經該路段，疑似轉彎過程中失控、不慎撞上四維橋對向車道護欄，王男當場飛墜橋下約7米深溪谷。警消獲報到場後立即將王男救起，初步檢視全身有多處擦挫傷，幸送醫治療後沒有大礙，詳細肇事原因仍尚待釐清。

警方指出，當時王男騎乘紅牌重機沿大埔鄉台3線北往南方向行駛，至四維橋處時疑似過彎失控，撞上對向車道護欄，王男整個人飛出、墜落橋下約7米深的溪谷中動彈不得。警消獲報後立即趕抵現場，並以吊掛方式協助王男脫困，初步檢視其胸部及身上皆多處擦挫傷，幸送醫治療後沒有生命危險。警方初步調查，王男酒測值為0，詳細肇因尚待釐清。

警方呼籲，轄內台3線山區路段，每逢假日總有許多駕駛朋友出遊行駛，惟部分駕駛人未能遵守交通規則，常致交通事故發生。山區道路彎道眾多，用路人行駛時應減速慢行，警方也將持續加強重點路段測速違規舉發，另於該路段加強多點式攔查取締執法，並不定時規劃與環保、監理等單位共同執行警環監聯合稽查路檢勤務，針對在道路上交通違規行為加強攔檢，以有效防制重大交通事故發生。