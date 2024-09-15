台中五岔魔王路口違規冠軍出爐！前8月4722件騎士沒兩段左轉

記者許權毅／台中報導

台中市北區五岔路口被稱為魔王級路口，許多用路人到此處不慎違規，加上路口有科技執法坐鎮，荷包常常大失血。警方統計，光是今年1至8月為止，就有4960件違規案件，其中有4722件是騎士未依規定兩段式左轉。警方還拍攝影片教學，提醒騎士如何通過該路口。

▲台中市五岔路口今年已4722件騎士未兩段式左轉挨罰。（圖／記者許權毅翻攝）



以三民路、崇德路、五權路、錦南街組成的五岔路口，因為銜接北區、北屯區，車流相當大。但路口設計較為特殊，也讓許多用路人搞不清楚如何行使。第二警分局說，今年交通違規前三名分別是，機車騎士未依規定兩段式左轉4722件最多，闖紅燈122件居次，第三名則是汽車轉彎時未先駛入內(外)側車道83件。

▲警方統計，騎士未兩段式左轉違規數量最多。（圖／記者許權毅攝）



警方發現，數量最多的未兩段式左轉，以錦南街左轉三民路」及「錦南街左轉五權路」最多。警方觀察，因五岔路口非標準90度對稱型路口，由錦南街左轉三民路或五權路時更為明顯，常造成機車駕駛人誤認錦南街往三民路(五權路)方向時，可直接銜接行駛無須進行兩段式待轉。

警方呼籲，該路口自2022年2月啟動科技執法、路口安全改善措施後，交通事故大幅減少61%，但仍請民眾注意交通號誌及地上標線，並遵守相關交通規則，除了免讓荷包失血，更能使交通順暢，事故意外別再發生。