辯論期間Pornhub流量暴跌！　川普賀錦麗戰到最高點「狂吸23.5%」

▲川普與賀錦麗辯論期間，Pornhub在全美流量暴跌。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

色情片網站Pornhub表示，在美國總統大選辯論期間，平台流量暴跌，不僅全美50州都呈現下滑趨勢，最大跌幅還一度高達23.5%。

Pornhub公布數據顯示，10日晚間的辯論會登場前幾分鐘，平均流量已經逐步下滑，正式開始的5分鐘之內，就跌到比平均值少了10%。晚間9時36分，川普與賀錦麗針對移民議題唇槍舌戰之際，更比平均值少了23.5%，成為當晚最大跌幅。

▲Pornhub公布大選辯論期間的平均流量。點圖可放大。（圖／翻攝pornhub.com）

不過，一些觀眾似乎沒耐心看完整場辯論，10時6分第一次進廣告時，Pornhub流量開始緩慢爬升，到了晚間10時36分第二次進廣告時，已經回到只比平均值少7%的流量，「人們似乎已經聽夠了候選人的言論，轉而選擇舒緩緊張情緒。」

事實上，Pornhub當晚在全美50州的流量都明顯減少，平均流量下滑14.8%。最關心辯論的是馬里蘭州，跌幅高達23.6%，對選情最不感興趣的則是密蘇里州，僅微幅下降4.5%。其中2個搖擺州也很熱衷政治，例如威斯康辛州下跌22.6%、賓州下跌18.2%。