詹江村發文轟鍾小平「跟哈巴狗一樣」：不屑跟這種人為伍

▲詹江村說，他不屑與鍾小平為伍。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨議員詹江村爆料，黨內議員鍾小平曾騷擾民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔，讓部分支持者感到不滿，希望不要「網內互打」。對此，詹江村毫不客氣回嗆，吳敦義當主席時，鍾小平「天天跟哈巴狗一樣」，跟在旁邊叫老闆、老闆娘，沒被提名立即翻臉退黨，若這種人才是國民黨的人，那不如「把我開除了吧！我不屑跟這樣的人為伍」。

詹江村在臉書上指稱，「不要再想姸姸了，如果鍾小平是網內，那我就是路人甲。」詹江村說，鍾小平多次背叛國民黨，重要大選時，都站在國民黨的對立面。

詹江村認為，鍾小平才剛回黨、比他年紀還大，也不曾對黨有過什麼貢獻，卻能夠立刻被提名參選立委，也不用讓年輕人選，「不就只因為在國民黨，他的血比我的血純而已。」

詹江村爆料，吳敦義擔任國民黨黨主席時，鍾小平「天天跟哈巴狗一樣」，不斷叫老闆、老闆娘，發現自己沒有被提名，立即翻臉退黨。後來鍾小平巴著柯文哲，發現沒有得到好處，又找上了郭台銘，「韓國瑜選舉的時候，上盡綠媒無極限的嘲諷韓國瑜。」

詹江村質疑，「鍾小平對國民黨有什麼感情」，黨內前輩前天剛說完的話，鍾小平隔天就在記者會上，將黨內前輩說的內容向媒體爆料，「如果你們認為鍾小平才是你們國民黨的人，那不，把我開除了吧！我不屑跟這樣的人為伍。誰跟你網內互打。」