基隆市民體育活動中心今啟用　謝國樑：打造網球訓練基地

▲基隆市民體育活動中心啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市民體育活動中心過去因屋頂結構老舊，有嚴重漏水及場地積水狀況，且前棟之公車處辦公室耐震係數不足，市府即申請教育部體育署補助，並由市府自籌投入經費，進行建物耐震補強、改善網球場鋪面、看台及周邊環境，成為基隆第二座完善的室內網球場，並正式於今（13日）啟用。

近期熱衷於網球運動的謝國樑市長，也大力誇讚場地功能性與舒適度，他強調運動場域應全齡友善不受限，而基隆天氣屬多雨潮濕，終於能有完善的第二座室內網球場！未來則可培育更多優秀網球選手，且提供熱愛網球運動的民眾有更舒適且優質的室內運動場地，打造基隆成為最友善的運動城市。

▲基隆市長謝國樑致詞。

教育處代理處長楊桂杰指出，本次工程一併辦理結構補強，修繕後的市民體育活動中心將成為本市重要的網球訓練基地，提供三面標準壓克力地坪網球場，並設有暖身休息區及重訓室，滿足選手訓練需求。

楊桂杰表示，學校體育方面，網球運動專項的發展也逐日蓬勃，本市國小多以運動團隊及競技社團方式發展網球，例如東信國小、深美國小及仁愛國小，國中則主要以體育班方式培育選手，例如中正國中體育班，並聘有一名網球專任運動教練，給予選手專業教學，而經費補助方面，則每年均補助運動團隊10萬元經費給予支持，未來市府團隊將持續努力，為基隆的孩子們創造更好、更穩定的網球環境。