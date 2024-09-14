美媒：iPhone 16包裝又「少1物品」！　打破蘋果賈伯斯47年傳統

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

蘋果（Apple）發表最新iPhone 16系列，再度引發果粉暴動。蘋果自iPhone 12系列開始取消附贈豆腐頭充電器和有線耳機，而此次新機種為了因應環保政策，再度減少1項物品，那就是蘋果LOGO的貼紙，這也打破蘋果公司47年來的傳統。

根據《9to5Mac》報導，蘋果的這項傳統可以追溯到創辦人賈伯斯時代，自1977年起，當時的蘋果二號電腦（Apple II）剛剛推出，賈伯斯為了行銷，想出了附贈LOGO貼紙的主意，如今這項「行銷手法」將在即將上市的iPhone 16系列的包裝盒中消失。

▲外媒爆料，蘋果將取消主動贈送LOGO貼紙。（示意圖／路透社）

據悉，蘋果已經向Apple Store團隊發布了這項消息。不過如果消費者在Apple Store購買iPhone 16，仍可以在購買時索取蘋果LOGO貼紙，只是蘋果將不再主動附贈。

第三方零售商和電信行則不會提供蘋果LOGO貼紙，且消費者如果是在網路上購買iPhone 16且選擇宅配，也無法獲得貼紙。

報導稱，這項改革是蘋果為了實現環保的努力之一，並且試圖在2030年前達成碳中和目標。此外，蘋果也特別強調，iPhone 16和iPhone 16 Pro的包裝將完全採用纖維材質。