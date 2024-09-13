台電投入30億強化高雄電網！5年計畫曝光　停電事故已減近百件

▲台電高雄區處工一課同仁，8月下旬在左營區翠華路進行更換自動化開關工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台電為強化電網、降低停電事故，針對高雄地區投入30億元，自2022年至今，1月至8月停電事故逐年減少，今年比起去年同期降低近100件。台電表示，根據統計今年共577件停電事故，停電原因多為鳥獸、樹木碰觸，及設備老舊等，已持續針對配電系統進行升級。

為強化配電穩定、降低停電事故，台電針對高雄地區投入30億元，在2023年至2027年展開5年配電強韌計畫。此計畫包括配電系統改善、二次變電所設備汰換、配電線路設備汰換及預防改善措施四大面向。

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從2023年計畫啟動至今，兩區處已完成289具自動化開關納入監控、共計汰換61公里的老舊高壓被覆線、334具老舊高壓開關汰換、8583具陳舊變壓器吊換、5台變電所主變壓器汰換。

▲台電投30億強韌高雄電網，停電事故已減近百件。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中，完成樹木修剪面積約超過200萬平方公尺，約逾105個世運主場館之大，另外還有紅外線熱像分析儀檢測供電設備逾11萬處、架空線路裸露設備加裝被覆罩共3457處等工作項目。

7月凱米強颱過境，造成高雄災情嚴重，高雄區處除持續針對山區田寮、燕巢等樹木修剪工作，也將針對架空線路的部分研議再增購挖土機及加強自營工班人員證照取得，藉此加速處理電桿倒塌、斷桿等事故類型的修復速度。

這次颱風因天文大潮造成地下配電室淹水的複合型災害，台電也將再持續加強與市府消防局與水利局溝通聯繫管道，即早提出支援需求。

▲錫安山受風災影響路斷桿倒，台電鳳山區處加派人力搶修。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，台電針對用電成長較高，且設備相對老舊的地區，也優先進行維護改善計畫，包括漢神巨蛋商圈、台鐵新左營站、高鐵鄰近地區、輕軌沿線、六合夜市等。

▲鋼套式電桿於凱米颱風搶修期間立大功。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山區處因轄區較多屬山區位置，最遠包括那瑪夏、桃源，尤其7月凱米颱風所帶來的雨量逼近2009年莫拉克颱風，因路斷淹水，造成多處停電，其中特別艱困的錫安山地區，因路面泥濘造成工程車打滑、難以前進，台電特別感謝當地居民協助以怪手拉住吊臂車載著電桿前進，才順利完成建桿，恢復供電。

這次風災期間複合式鋼套電桿發揮強大功能，台電未來也將加強山區服務所儲備複合式鋼套電桿，有效提升復電效率，並預計逐年添購衛星電話，確保進駐山區人員通訊正常。