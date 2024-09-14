德軍艦不顧中國反對穿越台海　綠委樂見：這裡是國際水域行之多年

▲德國海軍法蘭克福補給艦（Frankfurt am Main）。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

德國兩艘軍艦13日依計劃航經台灣海峽，為22年來首度穿越台海的德國海軍艦艇。中國則跳腳痛批此舉「挑釁危害中國的主權和安全。」對此，綠委王定宇今（14日）受訪時表示，中國這種論調就是做賊喊抓賊，這裡是國際水域行之多年，全世界只有中共跟曾經國民黨的國際部說這是中國內水，「若這裡成為中國內海，將對台灣安全形成非常大威脅，樂見世界民主國家在這邊進行和平行動。」

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）13日證實，2艘德國軍艦將照計畫穿越台灣海峽，強調台灣海峽是國際水域，也是天氣條件最安全的航線。這將是德國海軍自2002年以來，睽違22年通過台海。

對相關航情，國防部昨表示，德國海軍巡防艦及補給艦各乙艘，自上午起由北向南航經台灣海峽。期間國軍全程掌握我周邊海、空域動態，狀況正常。

對於德國軍艦穿越台灣，中共數天前就已表態反對。中國外交部9日表示：「堅決反對有關國家打著航行自由的旗號挑釁危害中國的主權和安全。」

對此，王定宇表示，德國政府特別表示這是國際水域、有自由航行權力，全程台灣軍方也都有掌握，這樣的行動非常重要，台灣海峽是國際水域，而不是中華人民共和國內海，各國有權力自由通行，這對台灣安全非常重要的自由航行舉動。

王定宇指出，不管是美國、加拿大、英國、德國軍艦都在此穿越，無形中也形成中共兩棲登陸、武力犯台的障礙，中國當然就跳腳了，說這是侵犯中國主權、違反和平穩定，中國這種論調就是做賊喊抓賊，這裡是國際水域行之多年，全世界只有中共跟曾經國民黨的國際部說這是中國內水。

王定宇強調，若這裡成為中國內海，將對台灣安全形成非常大威脅，樂見世界民主國家在這邊進行和平行動，自由航行維持區域穩定上有相當大助益，樂見這樣的活動，也敬告中國，不要老是做賊喊抓賊，國際都看在眼裡，這麼大的國家這樣做很丟臉。