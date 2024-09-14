藍控賴政府「宣傳費」暴增養網軍　綠解釋用途反酸：被抓到的都國民黨

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍控賴政府「宣傳費」暴增是養網軍　綠反酸：現在被抓到的都國民黨

▲▼「Lin bay好油」林裕紘、國民黨黨工許哲賓。（圖／翻攝黃國昌YouTube、讀者提供）

▲過去被抓包網軍案的「Lin bay好油」林裕紘、國民黨黨工許哲賓。（圖／翻攝黃國昌YouTube、讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

藍營昨質疑，賴政府在2025年度「媒體政策及業務宣導」的預算中，編列14億9288萬元經費，暴增5億9千萬元，是要養網軍？對此，綠委今（14日）受訪時回應，民主國家的政府在施政中必須善盡跟人民溝通，在野黨也有這樣的要求，編列相關預算後卻又指控是養網軍，但真正被司法機關抓到養網軍的是國民黨的許哲賓跟林北好油，不要動輒扣人家帽子，但帽子其實戴在自己頭上，這實在不好看。

立法院新會期即將展開，本會期預計審議2025年中央政府總預算案，賴政府在今年，「媒體政策及業務宣導」預算中，編列14億9288萬元經費，比2024年暴增5億9千萬元，藍營質疑這是要養網軍、大內宣。

對此，綠委許智傑表示，加強政策、防詐宣導，這是所有民代一直要求賴政府加強的部分，這幾年透過語音提醒和宣導，也不斷增加民眾的防備心態，然而詐騙手法日新月異，而且「做賊的一時，顧賊的一暝」，必須持續宣導提醒，希望在野黨可以支持政府防詐的預算，不要扣上養網軍的帽子。

王定宇則指出，事實上，被司法機關抓到養網軍的是國民黨的許哲賓跟林北好油，怎麼好意思說別人養網軍，國民黨在網路散播假錯訊息、製造國家困境，已經被司法機關證實。

對於在野黨指控，王定宇表示，民主國家的政府在施政中必須善盡跟人民溝通，在野黨也時常要求政府做好溝通，一面要求政府跟人民溝通，當政府編列相關預算後，又毫無證據的指控政府養網軍。

王定宇說明，政府的宣傳費跟公關費都要按照公開招標原則，不管核銷還是執行都有民意機關監督，反而像國民黨或某些政黨養網軍、幹見不得人的勾當，被司法機關查到，或自己人爆出來，現在還要毫無證據的指控跟人民宣傳溝通費用，老實講不太好。

王定宇補充，若對預算有意見，就根據真實證據刪、減、凍，大家可以好好討論，不要動輒扣人家帽子，但帽子其實戴在自己頭上，這實在不好看。

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