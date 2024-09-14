高雄選戰民調綠不敵柯志恩「2黑馬被點名」　許智傑：若他們願意是好事

▲民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

2026高雄市長選戰，綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及前勞動部長許銘春都有意爭取，不過根據TVBS最新公布的民調，5人對上國民黨對手柯志恩竟然全面落後。日前也有媒體點名總統府秘書長潘孟安、新科綠委黃捷同樣是競逐市長有力人選。對此，許智傑13日回應，要看兩人的個人意願，如果他們願意，大家一起為台灣、為高雄做事，都是好事。

綠營支持有意爭取下屆高雄市長寶座者眾，包含綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及前勞動部長許銘春，但根據TVBS最新民調，國民黨柯志恩對上綠委賴瑞隆或林岱樺，雙方差距5個百分點，為所有對戰組合中最少。

至於柯志恩對上許智傑，差距8個百分點；對上邱議瑩則差距近一成；若對上前勞動部長許銘春，柯志恩則大幅領先21個百分點，差距最大。

對於民調，柯志恩認為，當綠營「定於一尊」的時候，再來看兩黨或是三黨彼此之間的民調，應該可以更具參考價值。柯也指出，陳其邁做的不錯，但會不會反應在同黨委員上，這還是有很大段落差，因為市長民調雖高，但繼任者有沒有市長這樣子的特質，選民都還在看。

傳出前屏東縣長潘孟安有意投入參選行列之一，綠委許智傑受訪時回應，一直都有這樣的傳聞，但沒有聽過他個人有意願，我們高雄人才濟濟，大家願意一起為台灣、為高雄做事，都是好事。

▼民進黨立委黃捷。（圖／黃捷辦公室提供）



而黃捷在上屆立委選舉中臨危受命，更成功守住高雄第六選區一席，更傳出陳其邁也有屬意黃捷參選的說法，許智傑認為，黃捷是一位年輕、有活力的政治人物，受到年輕世代的歡迎，但要是否參與高雄市長選舉，還是以她個人意願為主，當然如果她個人願意，都是好事呀！

對於接班人選，陳其邁日前受訪時則重申，所有高雄市市民只要符合資格都可以選，唯一不能選的就是他，當然必須尊重個人意願。陳其邁也說，幾位參選的人，條件也都不錯，希望說在未來的市長選舉裡面，不管任何政黨，都能提出對高雄城市發展有利的政見，交由選民來決定。

